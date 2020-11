Techreus Apple gaat voor de meeste ontwikkelaars die apps aanbieden in de App Store de commissie halveren. Het gaat om de grootste wijzing in de inkomstenstructuur sinds de lancering van de digitale marktplaats in 2008. Er was de laatste tijd veel kritiek op de hoge commissie van 30 procent die Apple standaard hanteerde.

Het techbedrijf uit Cupertino gaat de commissie die het aanrekent op verkopen in de App Store halveren van 30 procent naar 15 procent. De wijziging geldt wel enkel voor ontwikkelaars die tot een miljoen dollar omzet per jaar halen uit de verkoop, maar volgens Apple is dat de grootste groep. Ook nieuwkomers genieten het kortingstarief, en behouden dat zolang hun omzet in een kalenderjaar onder de drempel van een miljoen dollar blijft, meldt het bedrijf woensdag.

Al lange tijd onder vuur

Apple zegt dat het met de wijziging onder meer de innovatie wil versnellen en ontwikkelaars wil steunen in tijden van corona. De nieuwe regels gaan in vanaf 1 januari.

Apple ligt al langer onder vuur bij concurrentiewaakhonden en bij sommige ontwikkelaars omwille van het aangerekende percentage. Zo is er hommeles met Epic Games, het bedrijf achter het uiterst populaire spel Fortnite. Eerder op de dag raakte nog bekend dat Epic Games de juridische strijd met Apple van de VS uitbreidt naar Australië. Daar werd een klacht ingediend wegens 'misbruik van machtspositie'.

Apple verbiedt ontwikkelaars om alternatieve betalingsmethodes te gebruiken. Epic Games lanceerde midden augustus de Amerikaanse rechtszaak, nadat Apple Fortnite uit de appwinkel verwijderde. Dat gebeurde nadat de spelletjesmaker had geprobeerd om het betalingssysteem van Apple te omzeilen.

