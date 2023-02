In de marge van haar kwartaalresultaten zegt Apple dat het meer dan twee miljard actieve toestellen heeft. Het gaat zowel om iPhones, iPods, iPads, Macs als andere Apple-toestellen.

'In het decemberkwartaal hebben we een enorme mijlpaal bereikt en we zijn blij te kunnen vertellen dat we nu meer dan twee miljoen actieve toestellen hebben in onze groeiende install base', zegt CEO Tim Cook in een mededeling rond de kwartaalresultaten. Een jaar geleden lag dat aantal nog op 1,8 miljard toestellen.De nuance dat het om actieve toestellen gaat is belangrijk. Het totaal aantal verkochte toestellen kan alleen maar toenemen, maar het aantal actieve toestellen slaat op items die effectief op regelmatige basis worden gebruikt.Het cijfer komt er wel op een moment dat Apple opmerkelijk minder iPhones verkocht. De totale omzet van het bedrijf daalde met ongeveer vijf procent.