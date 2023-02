Technologiegigant Apple kende in het afgelopen kwartaal een aanzienlijke afname van zijn omzet en winst. Die was vooral te wijten aan een daling van de iPhone-inkomsten met ruim acht procent, tot 65,8 miljard dollar.

Voor de kerstperiode kampte het concern met leveringsproblemen van de nieuwe iPhone 14 Pro omdat in China fabrieken moesten sluiten vanwege de coronamaatregelen. Het blijft onduidelijk of ook de algemeen verzwakte smartphonemarkt Apple parten speelde. De omzet van de computerafdeling daalde van 10,8 naar 7,7 miljard dollar.

De totale omzet van Apple nam met zowat vijf procent af, tot 117,1 miljard dollar (ruim 107 miljard euro). Analisten hadden een omzet van 121 miljard dollar verwacht. De nettowinst bedroeg bijna 30 miljard dollar, 4,6 miljard minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aandeel daalde van Apple daalde donderdag met ruim drie procent.

