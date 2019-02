'Apple heft blokkade Facebook en Google op'

De developer-accounts zijn bedoeld voor intern gebruik. Bedrijven kunnen er apps en updates mee testen voordat ze via de App Store worden gedeeld met het grote publiek. Ook kunnen ze er apps plaatsen die de eigen medewerkers nodig hebben bij de dagelijkse gang van zaken.

Facebook bleek het account echter te gebruiken om het publiek te bereiken. Tieners en jonge volwassenen kregen geld om een speciale app te downloaden, waarmee de sociaalnetwerksite hun surfgedrag in detail volgde. Facebook had in principe toegang tot onder meer privéberichten, foto's, video's, e-mails, locatiegegevens, zoekgeschiedenis en surfgeschiedenis. Volgens Facebook was dat marktonderzoek. Doordat Facebook dat via het developer-account deed, ontweek het de controles van Apple.

Later bleek dat Google ongeveer hetzelfde deed, ook al ging dat bedrijf iets minder ver. Apple greep in. Door de blokkade kon Facebook tijdelijk geen updates van Instagram, Messenger en Facebook zelf meer testen.