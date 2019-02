Apple herstelt bug in FaceTime

Een bug in FaceTime maakte het mogelijk om bij een gesprek via FaceTime iemand af te luisteren terwijl het gesprek nog niet werd beantwoord. De 14-jarige Grant Thompson ontdekte het probleem.

Maar Apple contacteren was makkelijker gezegd dan gedaan. Gedurende negen dagen probeerde hij het bedrijf per telefoon, e-mail en met online posts te verwittigen. Pas nadat zijn moeder een brief stuurde met de hoofding van haar advocatenkantoor kwam er reactie van Apple dat de functie die de bug in FaceTime mogelijk maakt, meteen afsloot.

Apple zegt nu dat het de bug heeft opgelost op haar servers. In de loop van deze week wordt FaceTime weer volledig functioneel. Tegelijk belooft het bedrijf verbetering voor hoe het bedrijf omgaat met bugmeldingen van gebruikers.