Apple was gisteren een van de uitblinkers op Wall Street. Het techconcern stond al in de belangstelling omdat het bedrijf een marktwaarde van 3.000 miljard dollar nadert, maar beleggers ontvingen ook nog goed nieuws uit de rechtszaal. Daar kreeg Apple uitstel van een aanpassing in zijn App Store-regels, zolang een hoger beroep loopt. Die aanpassing had Apple veel geld kunnen kosten.

Apple heeft in hoger beroep toestemming gekregen om de spelregels van zijn App Store voorlopig te laten zoals ze zijn, zolang de zogeheten Fortnite-rechtszaak loopt. In september bepaalde een rechtbank in Californië dat Apple de voorwaarden van de winkel moest aanpassen, door gebruikers erop te wijzen dat zij buiten de App Store goedkopere abonnementen kunnen afsluiten. Apple rekent via de App Store een stevige commissie op zowel apps als abonnementen, en dat bracht het bedrijf het afgelopen jaar alleen al zo'n 6,3 miljard euro op.

Epic Games, de maker van het populaire Fortnite en tal van andere games, ging in de zomer van 2020 de strijd aan met Apples spelregels door een eigen betaalmethode in Fortnite te introduceren. Apple besloot het spel daarop uit de App Store te kegelen, waarop Epic Games naar de rechter stapte. Het hoger beroep dat Apple aanspande zou volgens kenners wel eens een slepende rechtszaak kunnen worden.

Richting de 3 biljoen dollar

Het uitstel voor de nieuwe App Store-spelregels legde Apple op Wall Street alvast geen windeieren. Het fruitmerk ging in 2018 al als eerste door de grens van 1 biljoen dollar heen en in 2020 werd het bedrijf als eerste meer dan 2 biljoen dollar waard. Volgens persbureau Bloomberg is het techconcern bij een waardering van 3 biljoen dollar meer waard dan alle bedrijven op de Duitse beurs of de hele Britse economie. Met een stijging van 2,3 procent bedraagt de marktwaarde nu 2,87 biljoen dollar.

