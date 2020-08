Spelletjesmaker Epic Games wil dat de Amerikaanse rechter Apple verbiedt tegenstappen te nemen na een betalingsdispuut. Apple zou dreigen om de ontwikkelaarsaccounts van het bedrijf in te trekken, met mogelijk grote gevolgen voor de Unreal Engine.

Epic Games vraagt aan de rechtbank dat ze Apple dwingt om het populaire game Fortnite terug in de App Store toe te laten, nadat het vorige week werd verwijderd. In de zaak vraagt het ook dat de rechter Apple verbiedt verdere tegenstappen te nemen. De gamemaker zegt namelijk dat Apple ermee dreigt om de ontwikkelaarsaccount van Epic in te trekken, en dat het al gedownloade versies van Fortnite van apparaten met iOS zou willen verwijderen.

Als dat waar is, zouden het erg verregaande stappen zijn. Epic is namelijk de ontwikkelaar van de Unreal Engine, software die wordt gebruikt in een grote reeks videogames, waaronder ook veel iOS apps. Als de ontwikkelaarsaccount van Epic voor iOS wegvalt, zou het bedrijf geen ondersteuning meer kunnen leveren voor die engine, met gevolgen voor honderden app-ontwikkelaars.

Volgens de Fortnite-maker is de voorlopige beslissing van de rechter nodig omdat Epic anders onherstelbare schade oploopt. Bovendien, zo zegt Epic, trekt de spelletjesmaker waarschijnlijk aan het langste eind in een andere rechtszaak waarin het bedrijf Apple beschuldigt van misbruik van zijn marktmacht.

Het is alvast een nieuwe stap in een waarschijnlijk lange ruzie tussen de twee, die in principe draait om een betalingssysteem. Epic, dat jaarlijks miljarden verdient met in-game aankopen in het enorm populaire Fortnite, had vorige week namelijk een muntjessysteem uitgerold in zijn mobiele apps. Daarmee kon het de commissie aan Apple zelf omzeilen (van alle betalingen voor en in apps op iOS gaat er dertig procent naar Apple). Dat is tegen de regels, en dus werd het spel uit de App Store verwijderd. Iets gelijkaardigs gebeurde overigens in de Play Store van Android. Epic Games sloeg daarop direct terug met een rechtszaak en een filmpje waarin het een bekende Apple-reclame uit de jaren 80 parodieerde, om deze keer Apple af te schilderen als een dictatuur.

En nu?

Het is duidelijk dat Epic Games het gevecht tegen platformcommissies op veel fronten wil aangaan. Het bedrijf, dat eerder al met een eigen gameplatform kwam als alternatief voor Steam, vind dat 30% commissie te veel is en wil dat niet betalen om zijn app op een mobiel platform te brengen. Het bedrijf heeft ook het geld om daarvoor enkele jaren in de rechtbank te zitten.

Dat het nu vooral focust Apple, geeft misschien aan dat het bedrijf hoopt een makkelijker zaak te bouwen rond monopoliemisbruik tegen die techgigant. Fortnite werd ook uit de Play Store van Android gegooid, maar is nog via andere manieren te downloaden. Voor iOS-gebruikers zijn er geen alternatieven. De sterke reactie van Apple rond de ontwikkelaarsaccount, die ook gevolgen kan hebben voor andere software van het bedrijf, lijkt daarbij nog eens een argument in het voordeel van Epic. Daar komt bij dat Apple al van meerdere kanten onder vuur ligt om de commissie die het vraagt in zijn App Store en de voorwaarden die het daaraan verbindt. De Europese Commissie doet bijvoorbeeld onderzoek naar aanleiding van een klacht van muziekstreamingdienst Spotify. Ook Facebook heeft al laten vallen dat het dat commissiebeleid beu is.

Als Epic gelijk krijgt, kan een en ander overigens stevige gevolgen hebben voor de videogame- en techindustrie. Het concept van een 'walled garden', waarbij de maker van een platform andere ontwikkelaars een marktplaats biedt in ruil voor een percentage van de inkomsten, ligt aan de basis van heel wat hardware en software. Niet alleen Android en Apple werken op deze manier voor hun mobiele besturingssysteem, ook de videoconsoles Xbox en PlayStation bouwen hun hardware met het idee dat ze die investeringen zullen terugverdienen via de videogames die ervoor worden verkocht.

