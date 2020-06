Na één jaartje op de 2de stek, herovert Apple opnieuw de nummer 1 in de jaarlijkse ranking van meest innovatieve bedrijven. Grote technologiebedrijven domineren het klassement van Boston Consulting Group.

13 jaar lang stond Apple helemaal bovenaan, tot het vorig jaar Alphabet - de moederholding boven Google - en Amazon moest voorlaten. Dit jaar doet Apple opnieuw haasje-over, zo blijkt uit de ranking met meest innovatieve bedrijven die Boston Consulting Group (BCG) jaarlijks samenstelt. En 'big tech is back in innovation', kopt het rapport. Innovatie blijkt niet alleen uit snel pivoterende start-ups te kiemen, maar wordt ook alsmaar meer gestuwd door de klassieke grote technologiespelers.

De lijst met de 50 meest innovatieve bedrijven wordt aangevoerd door technologiegiganten. © BCG

Een snelle blik op het klassement zegt al veel: de volledige top-10 is bezet door technologiegiganten, met bovenaan Apple, gevolgd door Alphabet en Amazon. Microsoft en Samsung staan net als vorig jaar op plaats 4 en 5. Op nummer 6 vinden we in Huawei een opmerkelijke stijger: het Chinese conglomeraat gaat er maar liefst 42 plaatsen op vooruit. En dat op een moment waarop het bedrijf meer dan ooit onder vuur ligt. Het lijkt er op dat de geopolitieke oorlog waarin Huawei verwikkeld is, er net voor zorgt dat het bedrijf meer dan ooit inzet op innovatie als zakelijke uitweg. Huawei blijkt ook de grootste aanvrager in Europa van patenten. Op plaats 7 zien we met Alibaba nog een sterke stijger (+17). IBM, Sony en Facebook ronden de top-10.

Tesla, Walmart, Nike en Netflix zijn bij de eerste non-IT bedrijven die toch tot de meest innovatieve bedrijven ter wereld horen. De lijst van Boston Consulting Group bestaat sinds 2005. Ieder jaar spreken de onderzoekers hiervoor zo'n 1.500 wereldwijde managers op topniveau. Het volledige rapport kan u hier terugvinden.

