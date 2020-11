De introductie van nieuwe Macs op basis van Apples eigen M1-processor verliep niet geheel vlekkeloos. Computers van verschillende gebruikers draaiden compleet in de soep bij een poging macOS 11 opnieuw te installeren. Apple komt nu met een fix.

De problemen konden ontstaan wanneer gebruikers het besturingssysteem macOS 11 Big Sur opnieuw probeerden te installeren op hun gloednieuwe MacBook of Mac mini met de M1-architectuur. De onlangs verschenen update naar macOS 11.01 lijkt de fout te hebben opgelost, maar voor heel wat gebruikers kwam die nieuwe versie te laat.

Zeventien stappen

Op zijn helppagina's geeft Apple nu tekst en uitleg hoe getroffen gebruikers hun machine weer aan de praat kunnen krijgen. De makkelijkste methode bestaat uit het aanmaken van een bootable installer via een andere Mac-computer. Lukt dat niet, dan wacht de gebruiker een meer technisch proces dat zeventien stappen in beslag neemt, maar dat op deze site duidelijk wordt toegelicht.

De problemen konden ontstaan wanneer gebruikers het besturingssysteem macOS 11 Big Sur opnieuw probeerden te installeren op hun gloednieuwe MacBook of Mac mini met de M1-architectuur. De onlangs verschenen update naar macOS 11.01 lijkt de fout te hebben opgelost, maar voor heel wat gebruikers kwam die nieuwe versie te laat.Op zijn helppagina's geeft Apple nu tekst en uitleg hoe getroffen gebruikers hun machine weer aan de praat kunnen krijgen. De makkelijkste methode bestaat uit het aanmaken van een bootable installer via een andere Mac-computer. Lukt dat niet, dan wacht de gebruiker een meer technisch proces dat zeventien stappen in beslag neemt, maar dat op deze site duidelijk wordt toegelicht.