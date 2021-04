Met zijn fleurige iMac ontketende Apple in 1998 een designrevolutie in het tot dan toe door lelijke beige pc's gedomineerde computerlandschap. In 2002 liet Apple de kleurtjes alweer varen, tot gisteravond: de nieuwste iMacs zien er weer uit alsof ze rechtstreeks uit de lakstraat komen gerold.

Apple levert de nieuwste iMac in liefst zeven tinten, waarbij de voorzijde van de computer telkens wat subtieler gekleurd is dan de (knallende) achterkant. Hoeft het allemaal niet zo fancy te zijn, dan blijft Apples all-in-one ook gewoon verkrijgbaar in de klassieke zilvertint. Opgelet: het basismodel komt 'maar' in vier kleuren: blauw, groen, roze en zilver. Wie geel, oranje of paars prefereert, belandt automatisch in de hogere prijsklassen.

Ontwerp op de schop

Het ontwerp van de desktopcomputer ging voor het eerst in jaren stevig op de schop. De voet met kantelmechanisme is strakker, de schermrand niet langer zwart maar wit en aan de voorzijde prijkt geen Apple-logo meer. Maar de grootste wijziging heeft betrekking op het scherm dat tevens de volledige hardware van de computer herbergt.

De iMac is met 11,5 mm namelijk veel dunner dan zijn voorganger. Het volume van de computer verminderde zelfs met vijftig procent. Dat heeft volgens het fruitmerk alles te maken met de nieuwe SoC (System On a Chip), die dankzij Apples eigen M1 Silicon-processor aanzienlijk compacter is dan de moederborden uit het Intel-tijdperk. Bovendien heeft de nieuwe SoC volgens Apple veel minder koeling nodig, waardoor geen grote ventilatoren meer nodig zijn.

Opvallend is ook de keuze voor een enkel één schermformaat van 24-inch en met een Retina-resolutie van 4,5K. De vorige generatie iMacs was beschikbaar in 21,5- en 27-inch. Tussen 2006 en 2009 waren er ook 24-inch iMacs in omloop: het blijft een prettig formaat om mee te werken, maar voor wie gewend is aan het enorme 5K 27-inch model, is het toch een stap terug.

Verbeterde audio en video

De nieuwe iMacs zijn uitgerust met een 1080p FaceTime HD-camera, en dat is volgens de fabrikant de beste 'webcam' in een Mac tot nu toe. Ook de microfoons - drie in totaal - zijn verbeterd, onder meer met het oog op thuiswerken, en in het compacte design van de iMac vond Apple toch nog plaats voor een audiosysteem met zes luidsprekers.

Nog noemenswaardig is het draadloze Magic Keyboard, in de kleur van de computer, met Touch ID. Om jezelf aan te melden of via Apple Pay een online betaling te doen, volstaat het om even je vinger op deze toets te leggen. Touch ID herkent ook meerdere gebruikers, en wisselt desgewenst automatisch van account zodra er een andere vingerafdruk wordt gedetecteerd. Touch ID zit alleen op het toetsenbord van de duurdere iMacs: het basismodel komt met een smaller Magic Keyboard zonder het snufje.

De prijzen dan. Voor het instapmodel (8-core CPU, 7-core GPU) met 256 GB opslag, 8 GB werkgeheugen en twee Thunderbolt/USB 4-poorten betaal je 1.449 euro. Het middelste model (8-core CPU, 8-core GPU) biedt daarbovenop twee USB 3-poorten, Gigabit Ethernet (via de vernuftige externe voedingsblok) en het toetsenbord met Touch ID. Prijzen van dit toestel beginnen bij 1.669 euro. Tot slot is er ook nog een uitvoering met standaard 512 GB opslag aan boord. Hoewel dat het enige verschil is met het middelste model, rekent Apple er een stevige meerprijs van 230 euro voor aan.

De nieuwe iMac 2021. © Apple

