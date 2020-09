Apple heeft de voorbije week zijn kersverse besturingssystemen voor de iPhone en iPad uitgerold. Op het eerste gezicht bestaan de belangrijkste 'nieuwtjes' vooral uit snufjes die op het Android-platform al jaren meegaan. Tijd dus om iOS en iPadOS 14 eens wat grondiger te bekijken.

De belangrijkste 'nieuwigheden' van iOS 14 en iPadOS 14 (in het vervolg vermelden we enkel nog iOS) doen toch een beetje de wenkbrauwen fronsen. De vernieuwde widgets, picture-in-picture en - dat vooral - een App Library: het zijn stuk voor stuk features die al sinds jaar en dag in het Android-besturingssysteem zitten. Nu spelen de twee techreuzen wel vaker leentjebuur bij elkaar, maar meestal gebeurt dat wat subtieler.

Widgets zijn niet nieuw voor iOS, maar de informatieve sidekicks (ze tonen boodschappen van de échte apps) waren geen toonbeeld van flexibiliteit. In iOS 14 kun je ze eindelijk gewoon tussen de apps op je thuisschermen parkeren en ook hun grootte aanpassen... precies zoals in Android. Wél nieuw is Smart Stack: de mogelijkheid om meerdere widgets bovenop elkaar te stapelen, waarna je met een veegbeweging het gewenste exemplaar selecteert. Het 'slimme' zit hem in het feit dat een Smart Stack automatisch de meest relevante widget bovenop plaatst: 's ochtends de hoogtepunten van het nieuws, daarna bijvoorbeeld je agenda-afspraken.

Voorbeelden van widgets op verschillende iPhone-modellen. © Apple

De App-lade van Android, maar dan slimmer

De App Library die Apple in iOS 14 introduceert doet in eerste instantie sterk denken aan de App Drawer (of App-lade) van Android: een opslagplek voor al je apps, inclusief de toepassingen die je niet per se op een thuisscherm wil vastpinnen. De iPhone heeft zo'n plekje nooit gehad, waardoor er op den duur wel héél veel apps ongesorteerd op (te veel verschillende) home screens belandden.

De enige manier om orde in de chaos te scheppen, was door de apps handmatig op te bergen in mappen. Met de App Library, straks te vinden op het laatste thuisscherm, hoeft dat niet meer. Nieuwe toepassingen die je downloadt worden automatisch aan de bibliotheek toegevoegd, en meteen ook ondergebracht in de juiste categorie. Denk aan folders met de labels Entertainment, Socialemedia of Recent toegevoegd. Er is ook een map Suggesties, met apps waarvan iOS 14 denkt dat je ze op dat moment goed kan gebruiken, bijvoorbeeld op basis van je locatie, de datum of het tijdstip van de dag. Toch een paar belangrijke verschillen met de App Drawer van Android, die dat stukje intelligentie mist.

Een voorbeeld van een App Clip, om in een handomdraai een kop koffie af te rekenen. © Apple

Codes scannen voor snelle acties

Het nieuwe iOS 14 vormt ook het debuut voor App Clips: kleine onderdelen van apps die je pijlsnel kan oproepen voor een specifiek doel. Er komt ook een speciale App Clip-code die gebruikers kunnen scannen, maar het werkt evengoed via NFC-tags en QR-codes. Voorbeelden van toepassingen zijn het huren van een elektrische step, het afrekenen van een kop koffie of parkeergeld betalen.

Overigens hoeft de volledige app nog niet op het toestel te staan om een App Clip te kunnen gebruiken. Volgens Apple vormt de technologie dan ook een handige extra manier om nieuwe apps te ontdekken. Om te garanderen dat een App Clip daadwerkelijk pijlsnel in beeld kan verschijnen wanneer je hem nodig hebt, mag het kleinood van Apple niet groter in omvang zijn dan 10 megabyte.

Andere nieuwe functies van iOS 14 zijn een vertaal-app à la Google Translate, verbeterde groepschats in Berichten (plus Memoji die kunnen verouderen of een mondmasker dragen), navigatiehulp voor fietsers (nog niet voor Europa) en bestuurders van elektrische wagens in de Kaarten-app, en digitale autosleutels.

De verbeterde Berichten-app maakt groepschats een stuk overzichtelijker en komt ook met nieuwe Memoji. © Apple

Samengevat

iOS 14 en iPadOS 14 zijn niet de besturingssystemen van de grote verrassingen, en je zou zelfs kunnen stellen dat Apple dit keer wel héél goed naar Android heeft gekeken. Toch zijn er best weer de nodige innovaties die het leven van de iPhone-en iPad-bezitter gemakkelijker zullen maken, waarbij we vooral benieuwd zijn naar de uitwerking van de App Clips.

We mogen ook niet vergeten dat de prioriteit van de techreus uit Californië momenteel niet bij zijn mobiele besturingssystemen ligt, maar bij de hardware voor z'n Mac-computers, en dan meer specifiek bij de omschakeling van Intel-processors naar een eigen ARM-krachtbron. Met dat in het achterhoofd stelt en iOS 14 en iPaOS 14 ons zeker niet teleur.

