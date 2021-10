Techreus Apple geeft zijn besturingssystemen voor de Mac sinds jaar en dag de (bij)naam van een markante plek in Californië. Vanavond rond een uur of 19:00 is het de beurt aan Monterey, oftewel macOS 12. We lijsten de belangrijkste nieuwigheden voor je op.

Monterey (een sfeervolle badplaats in Californië, op twee uur rijden van San Francisco) is de opvolger van macOS Big Sur, dat op het moment van schrijven afklokt op versie 11.6. Daar kunnen nog wel wat (sub)versies bijkomen, maar dat is vooral voer voor wie na maandagavond niét kan upgraden naar macOS 12 Monterey. Tot de achterblijvers behoren onder andere bezitters van een MacBook Pro of Air van voor 2016, iMac ouder dan eind 2015 of Mac mini die dateert van voor eind 2014.

Spelen en delen

Apple omschrijft Monterey als 'supersociaal', en dat is niet helemaal onterecht. Een nieuwe functie in FaceTime is bijvoorbeeld SharePlay. Daarmee kan je samen met anderen naar muziek van Apple Music luisteren, tegelijkertijd dezelfde film of hetzelfde tv-programma bekijken of je scherm delen om samen naar dezelfde app te kijken. SharePlay werkt overigens ook op iPhones en iPads, en omdat alle deelnemers dezelfde afspeelregelaars in beeld hebben, kan iedereen de play-, pauzeer en doorspoelknop bedienen.

SharePlay is ook te gebruiken op de Apple TV-mediaspeler. Wanneer je een serie of film op het grote scherm bekijkt en die content via FaceTime deelt, zorgt SharePlay ervoor dat beeld en geluid bij iedereen synchroon lopen. Tot de contentaanbieders die SharePlay de komende tijd in hun apps gaan integreren, behoren onder meer Disney+, HBO Max, Hulu, Paramount+, TikTok en Twitch.

Videobel-app FaceTime kreeg nog flink wat andere nieuwe features, zoals ruimtelijke audio (hoor waar stemmen van gesprekspartners vandaan komen), meerdere microfoonmodi waaronder ruisonderdrukking, een rasterweergave voor groepsgesprekken en een portretmodus (nieuwe M1-chip vereist). Maar wat we persoonlijk écht handig vinden, is dat je voortaan groepsgesprekken kan inplannen en de deelnemers een uitnodiging kan sturen, via een zogeheten FaceTime-link. Belangrijk daarbij is dat ook gebruikers met een Android- of Windows-toestel kunnen deelnemen aan de meeting, gewoon via hun webbrowser. Ook die conversaties blijven volgens Apple overigens end-to-end encrypted.

Tabgroepen

Met Monterey komt ook Safari 15, de nieuwste browser van Apple die sinds enkele weken overigens ook op 'oudere' systemen geïnstalleerd kan worden. De internetbladeraar introduceert Tabgroepen, waarmee je tabs kan indelen in - wel - groepen. Die worden uiteraard ook netjes gesynchroniseerd op al je andere Apple-toestellen. Toch is Safari 15 geen onverdeeld succes: de browser kreeg al veel kritiek te verwerken de voorbije weken, omdat het door een cosmetische ingreep niet voor iedereen duidelijk is welk tabblad op de voorgrond staat.

Overgenomen uit iOS voor iPhone: de Focus-stand. Deze modus kies je wanneer je je wil concentreren op een bepaalde taak, en even geen afleiding kan gebruiken. Je kan Focus-profielen maken voor verschillende activiteiten (werken, slapen, gamen, ...) en je kan je status ook syncen met meerdere devices, of meesturen in boodschappen via de Berichten-app.

Nog handig is de functie Snelle notitie: vanuit een heleboel apps kun je voortaan pijlsnel een kattenbelletje noteren, dat uiteraard meteen ook op al je andere toestellen beschikbaar is.

Universele bediening

Een snufje van Monterey dat nog niet meteen werkt, maar later dit jaar wordt uitgerold, is Universele bediening. Hiermee kan je met één toetsenbord en muis naadloos switchen tussen je Mac en iPad. Je kan de cursor van het ene naar het andere toestel bewegen, en zelfs content tussen twee toestellen verslepen. Een beetje vergelijkbaar met Logitech Flow, maar dan ingebakken in Apples besturingssysteem.

Andere noemenswaardige nieuwigheden zijn AirPlay naar Mac (waarbij de Mac ook als luidspreker kan fungeren), Livetekst (tekst kopiëren uit foto's), de Opdrachten-app om meerdere handelingen geautomatiseerd uit te laten voeren, en niet te vergeten iCloud+. Meer daarover kon je al lezen in dit eerdere artikel.

