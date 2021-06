Techreus Apple onthulde deze week zijn volgende besturingssystemen voor de Mac, iPhone en iPad, en andere gadgets. Veel van de nieuwigheden hebben te maken met privacy, waaronder een resem 'plus'-features voor iCloud.

Iedereen met een Apple ID (zeg maar: elke Apple-klant) krijgt 5 gigabyte opslagruimte cadeau op iCloud, waar gebruikers foto's, reservekopieën, e-mails en tal van andere bestanden kunnen parkeren. Die gegevens zijn daarna meteen ook toegankelijk vanaf elk andere Apple-apparaat. Wil je meer opslagcapaciteit, dan ga je betalen - vanaf 99 cent per maand voor 50 GB. Deze betaalde abonnementen worden binnenkort allemaal 'iCloud+': dat betekent meer privacy en veiligheid, maar wel voor dezelfde prijs.

Private Relay

De nieuwigheden verschijnen gelijktijdig met iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey en watchOS 8: updates van de huidige besturingssystemen voor Apples computers en mobiele gadgets die kort na de zomer zullen worden uitgerold. Een van de blikvangers van iCloud+ is Private Relay, een dienst die gebruikers veiliger laat internetten, zonder dat iemand anders meekijkt.

Als je het internet afschuimt met de browser Safari, zorgt Private Relay ervoor dat al het verkeer van je toestel wordt versleuteld. Zodoende heeft niets of niemand in het traject tussen gebruiker en website toegang tot deze informatie, ook Apple of de internetprovider niet.

Alle verzoeken van de gebruiker worden doorgestuurd via twee afzonderlijke internetrelays. De eerste wijst een anoniem IP-adres toe waaruit wel de regio is af te leiden, maar niet de precieze locatie. De tweede ontsluit het ingevoerde webadres en stuurt de gebruiker daar naartoe. 'Door deze verschillende typen informatie van elkaar te scheiden, is de privacy van gebruikers gewaarborgd. Niemand kan zo immers nagaan wie een gebruiker is en welke sites die bezoekt', klinkt het. Apple claimt bovendien dat deze extra beveiligingslaag niet ten koste gaat van de surfsnelheid in Safari.

E-mailadres verbergen

Een ander onderdeel van iCloud+ is Verberg mijn e-mailadres. Daarmee kan je unieke, willekeurige e-mailadressen aanmaken om met anderen te delen. De e-mail die op zo'n adres binnenkomt, wordt doorgestuurd naar je echte adres. Zo voorkom je dat je je persoonlijke e-mailadres moet prijsgeven. In tegenstelling tot bij klassieke aliassen, kan je een onbeperkt aantal adressen aanmaken.

Tot slot biedt iCloud+ extra ondersteuning voor bewakingscamera's met HomeKit-ondersteuning. Je kan niet alleen meer camera's aansluiten dan voorheen, de opslag van de beveiligingsbeelden wordt ook volledig versleuteld en telt niet langer mee in het opslagabonnement.

Geen deel van iCloud+ maar wel nog een andere noemenswaardige security-feature van macOS Monterrey, iOS 15 en iPadOS15, is Privacybescherming in Mail. Daarmee maak je het afzenders onmogelijk om informatie over je te verzamelen met behulp van zogeheten onzichtbare pixels die met berichten worden meegestuurd. Met deze nieuwe optie kan je ook voorkomen dat afzenders weten wanneer je een e-mail opent. Je schermt er meteen ook je IP-adres mee af, zodat het niet kan worden gekoppeld aan je andere activiteiten op het internet en evenmin kan worden gebruikt om je locatie te achterhalen.

