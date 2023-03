'Apple legt streamingdiensten te veel beperkingen op'

De Europese Commissie vindt dat Apple muziekstreamingdiensten te veel beperkingen oplegt. Dat stelt de Europese concurrentiewaakhond in een aangepaste klacht tegen de iPhone-maker. Met name de eis dat streamingdiensten hun klanten niet in de app mogen attenderen op andere mogelijkheden om een goedkoper abonnement af te sluiten, is volgens de commissie misbruik van marktmacht van Apple.