De Autoriteit Consument & Markt, een Nederlandse onafhankelijke publieke toezichthouder, eist dat Apple een dwangsom betaalt die kan oplopen tot enkele tientallen miljoenen euro's. De techreus heeft volgens de ACM niet aan de gestelde voorwaarden voldaan om meerdere betalingsmethoden toe te laten voor datingapps.

Apple had toegezegd dat het makers van datingapps in de Nederlandse App Store ging toestaan om andere betaalsystemen te gebruiken dan alleen dat van de iPhone-maker zelf. Daarmee zou Apple dan voldoen aan een uitspraak van de Autoriteit Consument & Markt, de Nederlandse ombudsman voor consumentenzaken. De alternatieve betaalmethoden moesten voorkomen dat ontwikkelaars van datingapps bij elke transactie een commissie van tussen de 15 en 30 procent aan Apple moeten afstaan.

De waakhond meent nu echter dat Apple op meerdere punten in gebreke blijft, waardoor het de ACM een eerder opgelegde last onder dwangsom gaat innen. Die bedraagt vijf miljoen euro per week dat het techbedrijf zich niet aan de regels houdt, met een maximum van vijftig miljoen euro.

