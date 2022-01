Apple staat het makers van datingapps in de Nederlandse App Store toe om andere betaalsystemen te gebruiken dan alleen dat van de iPhonemaker zelf. Het techbedrijf heeft dat laten weten aan ontwikkelaars.

Met de nieuwe regel voldoet Apple aan een uitspraak van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Nederlandse ombudsman voor consumentenzaken. Die besliste vorige maand dat alternatieven mogelijk moeten zijn.

Door hun eigen betaalsystemen te gebruiken, ontlopen de datingapps de commissie van tussen de 15 en 30 procent die ze over iedere betaling aan Apple moeten afstaan. Apple benadrukt echter dat het eigen betalingssysteem ook nog gebruikt kan worden en gebruikers van Apple-apparaten voordelen biedt. Zo kunnen zij gemakkelijker geld terugvragen, hun abonnementen beheren en hun betalingsgeschiedenis terugvinden.

Dat Apple voldoet aan de uitspraak van de ACM betekent niet dat het techconcern zich er ook bij neerlegt. Apple is in beroep gegaan tegen de uitspraak 'omdat we niet geloven dat die in het belang is van onze gebruikers'. 'We maken ons zorgen dat deze wijzigingen de gebruikerservaring kunnen verslechteren en nieuwe bedreigingen voor de veiligheid van de privacy en data van gebruikers kunnen betekenen.' Apple had van de ACM tot zaterdag de tijd gekregen om aan de uitspraak te voldoen. Anders kon de toezichthouder boetes tot 50 miljoen euro opleggen.

