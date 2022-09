Apple, bij monde van topman Tim Cook, lijkt niet meteen van plan om de berichtenstandaard RCS te ondersteunen op iPhones. De standaard zou iOS meer compatibel maken met Android.

Volgens Tim Cook, CEO van Apple, zitten iPhone-gebruikers niet te wachten op de berichtenstandaard. Dat zei hij tijdens een interview op de Code Conference. RCS is de opvolger van de huidige SMS- en MMS-standaarden en wordt al een tijd door Android gebruikt. Moest iOS er ondersteuning voor bieden, dan zou dat de compatibiliteit tussen Apple's iMessage en Google's resem berichtendiensten verbeteren. Google startte vorige maand nog een publiciteitscampagne om Apple daartoe te overhalen.

Cook denkt echter dat zijn gebruikers niet willen dat Apple hier energie aan besteedt, zo zegt hij. De incompatibiliteit van de standaarden zorgt nu vooral voor een visueel verschil. Gebruikers van iMessage krijgen blauwe tekstballonnen van andere iOS-gebruikers, en groene van Android. Ook is het niet mogelijk om bepaalde video's van het ene platform naar het andere te sturen. Cook ziet het probleem niet, zegt ie. Op de vraag van een deelnemer in de zaal wat ze moeten doen als ze hun moeder sommige video's niet kunnen sturen, zegt hij: 'Koop haar een iPhone', zo rapporteert techsite The Verge.

Apple lijkt dus niet meteen onder de indruk van de pogingen van Google om druk te zetten op het bedrijf. In thuisbasis de VS is iPhone dan ook koploper op de smartphonemarkt, waar dat in de rest van de wereld eerder Android is. In het land is iMessage veruit het meest gebruikte chatapp.

