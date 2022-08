Google is begonnen met een opvallende publiciteitscampagne om Apple te overhalen om RCS, een berichtenprotocol, te adopteren.

RCS is de opvolger van de huidige SMS- en MMS-standaarden, en zou compatibiliteit tussen Apple's iMessage en Google's resem berichtendiensten verbeteren. Opvallend is dat Google nu een publiciteitscampagne start die Apple via publieke druk zover moet krijgen om de standaard in iMessage (ondertussen herdoopt naar Messages) te ondersteunen. Met de hashtag #GetTheMessage hoopt de techgigant dat gebruikers Apple hun ongenoegen duidelijk maken.

Groene en blauwe tekstballonnen

Maar waar gaat het eigenlijk om? In zijn simpelste en meest herkenbare vorm: de kleur van tekstballonnen. iMessage, in de Verenigde Staten de populairste berichtendienst, gebruikt Apple's eigen protocol om berichten tussen verschillende iPhones te sturen, met alle nodige versleuteling, video-ondersteuning en dies meer. Wanneer een iPhone een bericht krijgt van Android, wordt er teruggevallen op SMS en MMS, een oudere standaard met minder functionaliteit. Die berichten komen bovendien in de gevreesde 'groene' tekstballon in plaats van de blauwe die standaard op iOS zit, een teken van minderwaardige status voor mensen die zich om dit soort dingen druk maken.

Google probeert al langer om Apple zover te krijgen dat het voor cross-platform berichten het protocol RCS zou aannemen. Dat zou volgens de techgigant een hoop compatibiliteitsproblemen kunnen verhelpen. Google heeft zelf uitbreidingen gebouwd op de RCS-standaard die bovendien een groot deel van de functies ondersteunt die iMessage nu al heeft.

Lock-in

De kans lijkt bijzonder klein dat Apple onder de indruk zal zijn van de campagne. Veel van diens zakenmodel draait net om vlotte communicatie, maar dan alleen binnen het Apple ecosysteem. De huidige situatie kan gebruikers subtiel bij het eigen merk houden, omdat iMessage voor naadloze communicatie zorgt met al die andere iPhone-gebruikers, maar niet met Android.

Daarbij moet gezegd dat in de Verenigde Staten, iMessage ook gewoon de marktleider is voor berichten. In Europa is dat eerder WhatsApp. Google is nergens de leider, omdat het een hele waaier aan berichten- en videodiensten heeft. Sinds de start van iMessage heeft het er dertien uitgebracht, die het met mondjesmaat reduceerde tot zes. Het idee dat Google nu Apple de les probeert te spellen rond interoperabiliteit en standaarden klinkt dan ook wat wanhopig. Google heeft hier veel meer bij te winnen dan Apple.

