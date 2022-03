Tijdens een online event heeft Apple zoals verwacht nieuwe versies van zijn 'budget-iPhone' en van de iPad Air voorgesteld. Grote verrassingen waren er bij deze gadgets niet, behalve dat de iPad Air voortaan ook een M1-processor aan boord heeft en dat de iPhone SE gevoelig duurder is geworden.

In onze voorbeschouwing op het Apple-event schreven we nog dat de iPhone SE onder meer zo populair is door zijn (voor een iPhone) scherpe prijskaartje van 489 euro. Voor het nieuwe model betaal je voortaan echter minstens 529 euro, waarmee het fruitmerk toch een psychologische barrière doorbreekt.

Voortaan met 5G

Voor dat geld hadden we zelf wel wat meer opslagcapaciteit verwacht, maar het instapmodel begint nog steeds bij 64 GB. Daarnaast zijn er ook versies van 128 en 256 GB. Wel nieuw is de A15 Bionic-processor, en dat is dezelfde krachtbron die in de iPhone 13 huist. Nog in de prijs begrepen zijn 5G, een verbeterde camera van 12 megapixel en een batterij die wat langer meegaat dan bij het vorige model.

Er was ook nog ander iPhone-nieuws: het volgende besturingssysteem voor de toestellen (versie 15.4) met de langverwachte functie 'gezicht-met-mondmaskerherkenning' verschijnt in de loop van volgende week. Blijft voorlopig onverminderd handig in het openbaar vervoer... Verder kondigde Apple een iPhone 13 en 13 Pro aan in de nieuwe kleuren groen en alpengroen.

M1 in de Air

Ook de iPad Air is er voortaan in een nieuwe, intussen vijfde kleur: blauw. Belangrijker bij het opgefriste model, verkrijgbaar vanaf 699 euro, is evenwel de ondersteuning van 5G (optioneel bij de Cellular-uitvoering) en de aanwezigheid van de Silicon M1-processor, die bij Apples tablets tot nu toe voorbehouden was aan de iPad Pro-reeks.

De Air kreeg voorts een verbeterde frontcamera met Center Stage (je blijft mooi in focus tijdens een videogesprek, ook als je rondwandelt) en een snellere USB-C-verbinding, wat bijvoorbeeld van pas komt als je foto's van de iPad naar een externe schijf wil versluizen.

De iPad Air editie 2022. © Apple

Even opletten wel met de opslagcapaciteit: het is 64 GB óf meteen 256 GB. Een trucje dat Apple in het verleden al vaker toepaste om consumenten richting het duurste model te navigeren.

HomePod mini komt naar België

Na het Peak Performance-evenement raakte nog bekend dat Apple zijn HomePod mini ook beschikbaar maakt in België, Nederland en Zwitserland. De compacte slimme speaker met Siri-ondersteuning zou eind maart bij ons in de winkel moeten liggen, in vijf verschillende kleuren. Het gadget verwisselt voor 109 euro van eigenaar.

