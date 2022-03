Techreus Apple houdt vanavond zijn eerste productonthulling van 2022. Het thema is 'Peek performance', maar verder houdt het bedrijf de lippen als vanouds op elkaar. Toch hebben we een aardig idee waar de Apple-liefhebber naar uit mag kijken.

Zo wordt het stilaan tijd voor een opvolger voor de (tweede) iPhone SE, die Apple in april 2020 uitbracht. Als je weet dat het fruitmerk zijn toptoestellen elke twaalf maanden een opfrisbeurt geeft, dan is de huidige SE intussen licht bejaard. Bovendien gaat het om een van de populairste iPhones in Apples gamma, wat uiteraard alles te maken heeft met de vanaf-prijs van 489 euro. Ter vergelijking: de iPhone 13 begint pas bij 809 euro, voor de zogeheten mini-uitvoering van 5,4-inch.

Insiders verwachten dat de 'iPhone SE 3' trouw blijft aan de behuizing en het schermformaat (4,7-inch) van zijn voorganger, die destijds gebaseerd was op de iPhone 8. Belangrijkste vernieuwingen zijn waarschijnlijk de performantere A15 Bionic-chip en de ondersteuning van 5G-netwerken. Mogelijk krijgt het toestel ook meer opslagcapaciteit: bij het huidige model zijn de keuzes beperkt tot 64 en 128 GB. Het toestel behoudt wellicht zijn Touch ID-functie (vingerafdrukscanner), waar alle andere iPhones intussen zijn overgeschakeld op Face ID oftewel gezichtsherkenning.

Nieuwe iPad Air

Worden ook verwacht: de vijfde generatie iPad Air (ook met een A15 Bionic-processor en 5G-functionaliteit, waarschijnlijk als optie) en tenminste één nieuwe Mac-computer op basis van de Apple Silicon-krachtbron.

Zo is er het hardnekkige gerucht dat Apple met een nieuwe high-end Mac mini komt, die misschien nog wel wat compacter wordt dan zijn voorganger. Krachtbron van dienst zou de Silicon M1 Pro of M1 Max kunnen zijn, waarmee Apple ook in dit model definitief afscheid neemt van de Intel-processor. Er is ook een kans dat de Mac mini in meerdere kleuren komt, zoals ook het geval is bij de jongste generatie iMacs.

Wellicht vormt het Peek performance-event ook het toneel voor het debuut van Apples M2-processor, die de prestaties van de Mac naar een hoger niveau moet tillen. Kenners sluiten zelfs niet uit dat de fabrikant meteen een eerste laptop met deze chip zal onthullen, en dan met name een 13-inch MacBook Pro. Een nieuw design hoef je van deze notebook evenwel niet te verwachten.

Het Peek performance-event kan dinsdagavond vanaf 19 uur live worden gevolgd via deze link.

