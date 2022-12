Apple treft voorbereidingen om toch andere winkels voor apps toe te laten binnen het besturingssysteem voor zijn iPhones en iPads dan de eigen App Store. Lange tijd weigerde het Amerikaanse techconcern iOS en iPadOS open te stellen voor appwinkels van buitenaf, maar onder druk van nieuwe regelgeving die de Europese Unie in 2024 wil invoeren komt daar verandering in. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

'Softwareontwikkelaars en andere medewerkers zijn momenteel hard aan het werk om bepaalde onderdelen van Apple-platforms open te stellen voor partijen van buitenaf', zeggen de bronnen tegen het persbureau. Mensen met een iPhone of iPad zouden daardoor uiteindelijk de mogelijkheid krijgen om buiten de App Store om software op hun smartphone en tablet te installeren.

Apps die via die weg worden gedownload, omzeilen zo ook de commissie van dertig procent die ontwikkelaars aan Apple moeten betalen over hun inkomsten binnen de origininele App Store.

Apple is van plan om de wijzigingen eerst alleen in Europa door te voeren. Binnen de EU gaan namelijk wetten gelden die voor een gelijker speelveld moeten zorgen tussen Apple en Google. Een woordvoerder van Apple weigerde commentaar tegenover Bloomberg.

