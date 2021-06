Apple praat met de Chinese bedrijven CATL en BYD over de levering van batterijen voor een elektrische auto van de Amerikaanse techreus. Dat zeggen bronnen aan persbureau Reuters.

Volgens die ingewijden zijn de gesprekken nog in een vroeg stadium en is er geen zekerheid dat er een overeenkomst wordt gesloten met CATL of BYD. Apple zou als voorwaarde voor een deal willen dat de batterijfabrieken voor zijn elektrische auto in de VS worden gebouwd. CATL, dat onder meer batterijen levert aan Tesla, zou terughoudend zijn om een Amerikaanse fabriek te bouwen vanwege de politieke spanningen tussen Washington en Peking en zorgen over kosten.

Naar verluidt wil Apple zijn elektrische auto in 2025 op de markt brengen. De wagen zou ook zelfrijdend moeten zijn. Het project van Apple voor elektrische auto's heeft de naam Titan en loopt al sinds 2014, toen een eerste ontwerp werd gemaakt. Apple zou zijn eigen batterijtechniek willen gaan gebruiken. Het is niet duidelijk of in de gesprekken met CATL en BYD over die batterijtechnologie wordt gepraat.

