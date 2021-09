Bezitters van een niet al te bejaarde iPhone of iPad kunnen sinds begin deze week de nagelnieuwe versie 15 van Apples mobiele besturingssystemen binnenhalen: iOS dan wel iPadOS. We zetten de belangrijkste verbeteringen voor je op een rij.

De nieuwe snufjes in iOS 15 en iPadOS 15 staan grotendeels in het teken van (beter) communiceren. Zo werd er flink gesleuteld aan FaceTime, de Berichten-app en de geluidskwaliteit van conversaties. In de rest van dit artikel zullen we voornamelijk de iOS-update bespreken; het besturingssysteem voor de tablets van Apple, iPadOS, omvat in grote lijnen dezelfde nieuwigheden.

SharePlay

FaceTime kennen we als de WhatsApp-achtige toepassing waarmee Apple-gebruikers onderling videogesprekken met familie en vrienden kunnen voeren. In iOS 15 voegt Apple flink wat mogelijkheden aan de app toe, waaronder zowel leutige als meer zakelijke features. Denk daarbij aan de mogelijkheid om FaceTime-gesprekken in te plannen en te delen via een unieke weblink, het wegfilteren van storend omgevingsgeluid en ruimtelijke audio, waarbij stemmen klinken alsof ze uit de richting komen van de desbetreffende personen op je scherm. Maar belangrijker is wellicht dat Apple-adepten voortaan ook kunnen facetimen met Windows- en Android-gebruikers, via een webinterface. En ook die gesprekken blijven volledig versleuteld. Daarmee is FaceTime nog geen volwaardige concurrent voor een Zoom of Microsoft Teams, maar de app maakt toch wel wat van de (zakelijke) achterstand goed.

Een andere groep gebruikers zal dan weer in z'n nopjes zijn met SharePlay. Daarmee kan je bijvoorbeeld samen met anderen naar een film of serie kijken, met vrienden naar een nieuw muziekalbum luisteren, of je scherm delen, bijvoorbeeld om samen door een fotoalbum te bladeren.

De Berichten-app werd dan weer uitgebreid met een Gedeeld met jou-functie: alles wat mensen met je sharen, zal automatisch ook verschijnen in de desbetreffende apps. Zoals: afbeeldingen in Foto's, links in de browser Safari, en liedjes in Muziek. Nog handig: afbeeldingen in een bepaalde conversatie kan je nu laten weergeven als een collage of stapel, zodat je ze sneller terugvindt.

Altijd gefocust

Dat je in de auto niet met je gsm moet stoeien, weet intussen iedereen. Maar er zijn nog veel meer scenario's denkbaar waarin je niet liever afgeleid wil worden. Met de nieuwe Focus-functie van iOS 15 kan je nu per 'activiteit' instellen welke meldingen je wel en niet wilt ontvangen. Denk behalve aan autorijden ook aan fitnessen, gamen, lezen of tijdens de mindfulness...

Die meldingen zien er in iOS 15 trouwens anders uit dan in het vorige besturingssysteem. Ze bevatten nu bijvoorbeeld ook de portretfoto's van contactpersonen of grotere iconen van de achterliggende app, waardoor je makkelijker ziet om wat voor een melding het precies gaat. Eveneens nieuw is het meldingenoverzicht, dat je een paar keer per dag updates geeft over de minder spoedeisende boodschappen. Zo voorkom je dat je de hele dag door naar je smartphone zit te gluren, ook wanneer dat eigenlijk niet nodig is.

Anders browsen

In Safari is de tabbladbalk naar de onderkant van het scherm verhuisd. Daardoor zijn tabs beter bereikbaar (met de duim, doorgaans) en kan je door te swipen snel van tabblad wisselen. Tabs kunnen nu ook in groepen worden ingedeeld, en als je meerdere Apple-toestellen bezit worden ze automatisch over al die devices gesynchroniseerd.

Zo meteen meer...

Welk toestel heb je nodig? iOS 15 is geschikt voor alle iPhones die ook overweg kunnen met iOS 13 en iOS 14. Dat betekent dat zelfs de iPhone 6s (2015) en originele iPhone SE (2016) nog in aanmerking komen voor het nieuwe besturingssysteem.

De nieuwe snufjes in iOS 15 en iPadOS 15 staan grotendeels in het teken van (beter) communiceren. Zo werd er flink gesleuteld aan FaceTime, de Berichten-app en de geluidskwaliteit van conversaties. In de rest van dit artikel zullen we voornamelijk de iOS-update bespreken; het besturingssysteem voor de tablets van Apple, iPadOS, omvat in grote lijnen dezelfde nieuwigheden.FaceTime kennen we als de WhatsApp-achtige toepassing waarmee Apple-gebruikers onderling videogesprekken met familie en vrienden kunnen voeren. In iOS 15 voegt Apple flink wat mogelijkheden aan de app toe, waaronder zowel leutige als meer zakelijke features. Denk daarbij aan de mogelijkheid om FaceTime-gesprekken in te plannen en te delen via een unieke weblink, het wegfilteren van storend omgevingsgeluid en ruimtelijke audio, waarbij stemmen klinken alsof ze uit de richting komen van de desbetreffende personen op je scherm. Maar belangrijker is wellicht dat Apple-adepten voortaan ook kunnen facetimen met Windows- en Android-gebruikers, via een webinterface. En ook die gesprekken blijven volledig versleuteld. Daarmee is FaceTime nog geen volwaardige concurrent voor een Zoom of Microsoft Teams, maar de app maakt toch wel wat van de (zakelijke) achterstand goed.Een andere groep gebruikers zal dan weer in z'n nopjes zijn met SharePlay. Daarmee kan je bijvoorbeeld samen met anderen naar een film of serie kijken, met vrienden naar een nieuw muziekalbum luisteren, of je scherm delen, bijvoorbeeld om samen door een fotoalbum te bladeren.De Berichten-app werd dan weer uitgebreid met een Gedeeld met jou-functie: alles wat mensen met je sharen, zal automatisch ook verschijnen in de desbetreffende apps. Zoals: afbeeldingen in Foto's, links in de browser Safari, en liedjes in Muziek. Nog handig: afbeeldingen in een bepaalde conversatie kan je nu laten weergeven als een collage of stapel, zodat je ze sneller terugvindt.Dat je in de auto niet met je gsm moet stoeien, weet intussen iedereen. Maar er zijn nog veel meer scenario's denkbaar waarin je niet liever afgeleid wil worden. Met de nieuwe Focus-functie van iOS 15 kan je nu per 'activiteit' instellen welke meldingen je wel en niet wilt ontvangen. Denk behalve aan autorijden ook aan fitnessen, gamen, lezen of tijdens de mindfulness...Die meldingen zien er in iOS 15 trouwens anders uit dan in het vorige besturingssysteem. Ze bevatten nu bijvoorbeeld ook de portretfoto's van contactpersonen of grotere iconen van de achterliggende app, waardoor je makkelijker ziet om wat voor een melding het precies gaat. Eveneens nieuw is het meldingenoverzicht, dat je een paar keer per dag updates geeft over de minder spoedeisende boodschappen. Zo voorkom je dat je de hele dag door naar je smartphone zit te gluren, ook wanneer dat eigenlijk niet nodig is.In Safari is de tabbladbalk naar de onderkant van het scherm verhuisd. Daardoor zijn tabs beter bereikbaar (met de duim, doorgaans) en kan je door te swipen snel van tabblad wisselen. Tabs kunnen nu ook in groepen worden ingedeeld, en als je meerdere Apple-toestellen bezit worden ze automatisch over al die devices gesynchroniseerd.Zo meteen meer...