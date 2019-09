Els Bellens is redactrice bij Data News.

Apple heeft zijn Apple Arcade live gezet voor gebruikers van zijn iOS 13 betaprogramma. De gamestreamingdienst zou op 19 september gelanceerd worden.

Apple Arcade is de gamestreamingdienst van waarmee de techgigant onder meer de concurrentie wil aangaan met Google's Stadia en bestaande streamingdiensten op bijvoorbeeld Microsofts Xbox en Sony's PlayStation. Met Apple Arcade kunnen gebruikers, in ruil voor een maandelijks bedrag van zo'n vijf euro, spelletjes op hun verschillende Apple-toestellen spelen. Op dit moment zijn er zo'n vijftig titels beschikbaar, waaronder het merendeel indie games of alvast minder bekende titels. De catalogus zou maandelijks uitgebreid worden met nieuwe spelletjes.

De Arcade werkt op iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV, en Mac computers, en synchroniseert tussen de toestellen, waardoor je van je iPhone naar je computer kunt wisselen als je thuiskomt, bijvoorbeeld. De streamingdienst is een maand lang gratis te proberen.