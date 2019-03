Google gaat games streamen met platform Stadia

Google kondigt Stadia aan op GDC, de Game Developer's Conference in San Francisco. Streaming laat toe dat videogames gespeeld kunnen worden zonder dat je zelf zware hardware in huis moet halen. Stadia is dan ook geen console. In plaats daarvan zal het platform online te bereiken zijn op verschillende toestellen, via je browser of met apps op smart tv's, computers of smartphones. Volgens een demo tijdens de keynote zouden games in je account ook netjes synchroon worden gehouden, zodat je een spel kan starten op een smartphone en, eens thuis, kan verder spelen op je laptop. Volgens de techgigant zal Stadia kunnen streamen in 60fps, tot 4K resolutie.

De enige echte hardwarecomponent die Google uitbrengt is een controller, de Stadia Controller, die bijzonder hard op andere gamecontrollers lijkt, en via wifi met onder meer YouTube en Google Assistant kan connecteren. Er zit bijvoorbeeld een knop in om meteen je exploten als filmpje te uploaden.

Met het Stadia-platform stapt Google meteen ook in de wereld van game streaming, een sector waarin de voorbije weken ook gevestigde waarden als Sony, Microsoft en Steam stevige uitbreidingen deden. Door videogames te draaien op servers, in de cloud, moeten gamers hun spellen niet meer downloaden naar specifieke consoles, en kunnen ze ze dus ook op meer toestellen spelen. Games worden in dat model bovendien niet meer gekocht, maar alles gaat via een abonnement. Een vergelijkbaar systeem als Netflix of Spotify, dus.

Het is nog niet meteen duidelijk welke games op het platform beschikbaar zullen zijn, maar op GDC laat Google alvast demo's zien van de nieuwe Assassin's Creed: Oddyssey. Grote game-uitgeverijen als Ubisoft lijken dus al mee te stappen in het plaform.