Apple stelt een privacywijziging uit die voor adverteerders tot flink lagere inkomsten had kunnen leiden. De Amerikaanse techreus zegt ontwikkelaars meer tijd te willen geven om aan de verplichting te voldoen.

In iOS 14, de nieuwste versie van Apples mobiele besturingssyssteem die eerdaags verschijnt, moeten apps met advertenties toestemming vragen om gegevens van gebruikers te mogen vastleggen. De zogenoemde trackers in veel van die apps dreigen daardoor nutteloos te worden.

De wijziging was door Apple in juni aangekondigd en zou met het verschijnen van iOS 14 van kracht moeten worden. Apple heeft nu gezegd dat die datum naar 'begin volgend jaar' gaat.

Nadelige gevolgen voor de omzet

Bedrijven die zich met digitale advertenties bezighouden, waaronder Facebook, waarschuwden al dat de wijziging flinke gevolgen kan hebben voor hun omzet. Ze verwachten dat Apple-gebruikers standaard nee zullen zeggen, ondanks dat ze de mogelijkheid krijgen om uit te leggen waarom ze bepaalde informatie willen verzamelen.

Apple stelt al enkele jaren dat het de privacy van zijn gebruikers zeer belangrijk vindt. Met iedere versie van iOS krijgen gebruikers dan ook meer mogelijkheden om zelf te beslissen hoeveel toegang apps tot hun informatie mogen hebben.

