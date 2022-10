Zoals verwacht heeft Apple nog voor het einde van de maand een nieuwe generatie iPads onthuld, de tiende intussen. Het gaat om opvolgers van het instapmodel (vanaf 589 euro) en van de iPad Pro, die in twee schermformaten komt. Het absolute topmodel is meteen ook de duurste iPad ooit, met een prijs van 3.044 euro.

De tiende incarnatie van de 'klassieke' iPad komt in een aantal opvallende kleuren, waaronder roze en geel. Het toestel heeft een 10,9-inch Liquid Retina-scherm met een resolutie van 2.360 x 1.640 pixels en een helderheid van 500 nits.

Vaarwel Lightning-poort

Andere opvallende details aan de buitenkant zijn de Touch ID-sensor in de bovenste knop, de 12MP-camera die (voor het eerst op een iPad) rechts in het midden geplaatst is, voor videogesprekken in 'landscape', en een USB-C-connector. Vaarwel dus Lightning-aansluiting, die onder meer een doorn in het oog was van het Europees Parlement: dat wil dat alle kleine en middelgrote draagbare apparaten tegen eind 2024 met een USB-C-oplaadpoort worden uitgerust.

Apple voorzag de nieuwe iPad verder van een A14 Bionic-processor, speakers aan de zijkanten (in landscape-positie), de mogelijkheid om te filmen in 4K-kwaliteit en Wi-Fi 6. In optie is er een 'cellular'-model beschikbaar met 5G en eSIM-ondersteuning. Samen met de iPad lanceert Apple ook een vernieuwd bijpassend Magic Keyboard Folio, om het toestel te gebruiken als semi-volwaardige laptop. Niet onbelangrijk: de nieuwe iPad ondersteunt ook de Apple Pencil, maar uitsluitend de eerste generatie van dat gadget. Prijzen gaan van 589 euro voor de versie met Wi-Fi en 64 GB opslagcapaciteit tot 989 euro voor de uitvoering met 256 GB, Wi-Fi én 5G.

Meer precisie voor de Pro

Ook de iPad Pro kreeg een opfrisbeurt. Het toestel, beschikbaar in schermformaten van 11-inch en 12,9-inch, wordt aangedreven door een M2-chip met 8-core CPU, die volgens Apple 15 procent sneller is dan de M1. Een nieuwtje voor wie vaak met een Appel Pencil werkt, is dat dit digitale pennetje voortaan al gedetecteerd wordt bij een schermafstand vanaf 12 millimeter. Dat zou garant moeten staan voor nog meer precisie bij het positioneren en het maken van schetsen en aantekeningen.

iPad Pro. © Apple

Bij de iPad Pro zit de 12MP-camera voor videogesprekken nog steeds bovenaan, in tegenstelling tot bij de nieuwe iPad. Wel heeft ook het Pro-model voortaan een USB-C-connector in plaats van een Lightning-aansluiting. Een andere verbetering is de ondersteuning van ProRes-video-opnames in 4K-kwaliteit aan 60 frames per seconde.

Prijzen van de iPad Pro gaan van 1.069 euro voor het model van 11-inch met 128 GB tot liefst 3.044 euro voor de absolute topuitvoering. Het betreft dan een iPad Pro van 12,9-inch met Wi-Fi 6 en 5G, en een opslagcapaciteit van 2 terabyte. Nog noemenswaardig: enkel de modellen met 1 en 2 TB opslagruimte bieden een werkgeheugen van 16 GB. Alle andere versies moeten het stellen met 8 gigabyte RAM.

