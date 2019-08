Apple gaat niet langer geluidsopnames van Siri bewaren. Gebruikers kunnen er wel voor kiezen om zelf audiobestanden naar Apple te sturen om de digitale assistent te helpen verbeteren.

Apple neemt die maatregel na recente ophef. Het bedrijf bleek, net als concurrenten, onderaannemers te laten meeluisteren met opdrachten van gebruikers. Ze deden dat om de software achter Siri te leren hoe mensen praten.

Het techbedrijf biedt nu haar excuses aan voor deze afluisterpraktijken. "We realiseren ons dat we onze hoge idealen niet volledig hebben waargemaakt, en daarvoor verontschuldigen we ons", aldus een persbericht van Apple.

Apple had het meeluisteren al tijdelijk stilgelegd. Bij de volgende software-update van Siri, die voor de herfst gepland staat, gaat het daar opnieuw mee door, maar onder andere voorwaarden. Er worden geen opnames meer door mensen beluisterd, tenzij Siri-gebruikers er voor kiezen om zelf audiobestanden naar Apple te sturen.

Opt-in

"We bewaren standaard niet langer audio-opnames van Siri-interacties. We zullen door de computer gegenereerde transcripties blijven gebruiken om Siri te helpen verbeteren", aldus Apple. Transcripties worden enkel door mensen uitgevoerd als gebruikers daar expliciet toestemming voor geven. De techgigant belooft dat in dat geval enkel haar eigen werknemers naar de gesprekken zullen luisteren, dus geen onderaannemers. "We hopen dat veel mensen ervoor zullen kiezen om Siri te helpen verbeteren, wetende dat Apple hun gegevens respecteert en beschikt over krachtige privacycontroles. Degenen die ervoor kiezen om deel te nemen, kunnen zich op elk moment afmelden", aldus het bedrijf.

Een klokkenluider onthulde een paar weken geleden dat mensen meeluisteren met gesprekken met Siri. Daarbij kwamen soms ook erg intieme audiofragmenten aan bod, omdat de assistent voor bijvoorbeeld de iPhone of Apple Watch weleens onbedoeld wordt opgestart. Medewerkers zouden daardoor hebben meegeluisterd met gesprekken tussen arts en patiënt, seksuele ontmoetingen of zelfs drugdeals.

Ook Google, Facebook en Amazon bleken mee te luisteren met hun slimme assistenten.