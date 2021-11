In Turkije zijn de webwinkel en fysieke Stores van Apple opnieuw toegankelijk voor het publiek. De techreus hield de deuren bijna twee dagen gesloten om maatregelen te kunnen treffen tegen de enorme inflatie van de Turkse lira. Een iPhone of iMac is daardoor plots een stuk duurder in het land.

Data News kon eerder deze week zelf vaststellen dat het bij de Turkse webwinkel van Apple onmogelijk was om producten aan te kopen. Gebruikers konden de gewenste apparaten wel nog selecteren en tot in detail configureren, maar het toestel afrekenen, dat lukte vervolgens niet.

Commotie

Ook bij de drie Apple Stores in het land, allemaal gesitueerd in Istanboel, was er commotie. Techsite MacReport publiceerde foto's waarop lange rijen wachtenden te zien zijn bij de ingang van een Apple Store, en sprak over klanten die onverrichter zake werden weggestuurd. In de Apple Store die MacReport kon bezoeken, zouden enkel nog wat AirPods-modellen (oortjes) te koop zijn geweest.

Intussen zijn echter zowel de online winkel als de fysieke Apple Stores in Istanboel weer geopend, zo werd mede bevestigd door een familielid van een onzer redacteurs in de Turkse stad. 'Zij is vrijdagochtend gepasseerd bij een van de Apple Stores, en zag dat mensen gewoon binnen stonden en aan het afrekenen waren. Wel merkte ze dat de prijzen waren aangepast', klinkt het.

Wayback Machine

Op de website van Apple zijn de oude prijzen uiteraard niet meer zichtbaar, maar dankzij het internetarchief Wayback Machine konden we eenvoudig terugvinden wat bijvoorbeeld een iMac en een iPhone eerder deze maand in Turkije kostten (op 8 november, om precies te zijn). De 24-inch iMac met M1-processor startte toen bij 14.499 lira, vandaag betaal je er heel wat meer voor, te weten 17.999 lira - een prijsstijging van 24 procent. Idem bij de iPhone 13: op 8 november betaalde je daar in Turkije minstens 11.999 lira voor, vandaag 14.999 lira (plus 25 procent).

Dat heeft zoals gezegd alles te maken met de enorme inflatie in het land: één Turkse lira is vandaag nog maar 0,073 euro waard, begin deze maand was dat nog 0,09 euro. De prijsstijgingen bij Apple lijken die inflatie redelijk te volgen, zij het met een kleine marge in het voordeel van het fruitmerk. Omgerekend in euro's en rekening houdend met de inflatie zijn de voornoemde iMac en iPhone nu per saldo respectievelijk 23,50 euro en 27 euro duurder. Al kan dat prijsverschil weer snel verdampen als de lira de komende tijd nog meer in waarde daalt.

