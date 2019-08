Apple is begonnen met de invoering van zijn eigen virtuele kredietkaart, speciaal voor iPhone-gebruikers. Een eerste groep Amerikaanse gebruikers kan de kaart testen, nadat ze zich daar eerder voor hadden ingeschreven.

Voor zijn kredietkaart werkt Apple samen met zakenbank Goldman Sachs. De gegevens van de kaart staan op een beveiligde chip in de iPhone. Apple kan niet bij de gegevens en Goldman Sachs mag de informatie ook niet gebruiken voor marketing en reclame.

De Apple Card was in maart aangekondigd. Hij is ingebouwd in de Apple Wallet. Gebruikers kunnen ermee betalen in winkels, apps en webstores die Apple Pay aanvaarden. Voor online aankopen op sites die geen Apple Pay aanvaarden, is er ook een klassiek kredietkaartnummer dat je kan ingeven voor je Apple Card.

Interessant aan de kaart is dat ze via kleurtjes probeert aan te geven aan welk soort goederen je het meest spendeert. Gebruik je de kaart bijvoorbeeld vaak in restaurants, dan zal ze een oranje kleurtje geven. Ga je vaak naar de cinema of concerten, dan kleurt de kaart meer roze.

De Card is voorlopig alleen in de Verenigde Staten beschikbaar. Een publieke uitrol zou voor augustus zijn. Of en wanneer ze naar ons land komt, is nog niet geweten.