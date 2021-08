Apple zegt dat het zich zal verzetten tegen overheden die het bedrijf verplichten om ook andere beelden dan kindermisbruik op te sporen. Tegelijk nuanceert het dat zijn aanpak de minst invasieve oplossing is.

Apple maakte vorige week bekend dat het foto's op je iPhone gaat matchen met een database van foto's van gekend kindermisbruik. Wie meerdere van die foto's in iCloud bewaart, wordt gerapporteerd bij de ordediensten.

Het bedrijf krijgt bakken kritiek voor het bespioneren van haar eigen gebruikers. De vrees is vooral dat het niet bij kindermisbruik blijft en dat sommige landen Apple zullen verplichten om iPhones ook te doorzoeken op ander materiaal. Denk daarbij aan een breed begrip als terroristische propaganda, of beelden rond homoseksualiteit in landen waar dat nog streng wordt bestraft.

Niet plooien voor andere verzoeken

Apple verdedigt zich nu op die kritiek en zegt dat het zulke pogingen van overheden zou aanvechten. 'We hebben in het verleden al de vraag gekregen van overheden om aanpassingen te doen die de privacy van gebruikers schenden en hebben dat steeds geweigerd. We zullen dat blijven doen in de toekomst.'

Dat is echter vrij relatief. Volgens Reuters kan dat in sommige gevallen leiden tot rechtszaken die niet eens publiek mogen worden bekendgemaakt. Tegelijk is Apple in het verleden al geplooid. Zo was FaceTime tot 2017 niet beschikbaar in onder meer Saudi Arabië door een verbod op geëncrypteerde gesprekken.

Geen video

Intussen zegt Apple ook dat haar manier van werken de minst invasieve is. Zo is er pas menselijke controle wanneer er meerdere beelden van kindermisbruik worden herkend. Apple zegt dat op die manier er geen inzage is in ander materiaal op de iPhone. Hoe waterdicht dat systeem in praktijk is, zal de toekomst moeten uitwijzen.

Ook de kans dat hackers via een kwetsbaarheid zulke beelden op je telefoon plaatsen acht het bedrijf bijzonder klein. Tot slot zegt Apple dat haar systeem momenteel nog geen videobeelden scant, maar dat het systeem in de toekomst verder wordt uitgebreid.

Apple maakte vorige week bekend dat het foto's op je iPhone gaat matchen met een database van foto's van gekend kindermisbruik. Wie meerdere van die foto's in iCloud bewaart, wordt gerapporteerd bij de ordediensten.Het bedrijf krijgt bakken kritiek voor het bespioneren van haar eigen gebruikers. De vrees is vooral dat het niet bij kindermisbruik blijft en dat sommige landen Apple zullen verplichten om iPhones ook te doorzoeken op ander materiaal. Denk daarbij aan een breed begrip als terroristische propaganda, of beelden rond homoseksualiteit in landen waar dat nog streng wordt bestraft.Apple verdedigt zich nu op die kritiek en zegt dat het zulke pogingen van overheden zou aanvechten. 'We hebben in het verleden al de vraag gekregen van overheden om aanpassingen te doen die de privacy van gebruikers schenden en hebben dat steeds geweigerd. We zullen dat blijven doen in de toekomst.'Dat is echter vrij relatief. Volgens Reuters kan dat in sommige gevallen leiden tot rechtszaken die niet eens publiek mogen worden bekendgemaakt. Tegelijk is Apple in het verleden al geplooid. Zo was FaceTime tot 2017 niet beschikbaar in onder meer Saudi Arabië door een verbod op geëncrypteerde gesprekken.Intussen zegt Apple ook dat haar manier van werken de minst invasieve is. Zo is er pas menselijke controle wanneer er meerdere beelden van kindermisbruik worden herkend. Apple zegt dat op die manier er geen inzage is in ander materiaal op de iPhone. Hoe waterdicht dat systeem in praktijk is, zal de toekomst moeten uitwijzen.Ook de kans dat hackers via een kwetsbaarheid zulke beelden op je telefoon plaatsen acht het bedrijf bijzonder klein. Tot slot zegt Apple dat haar systeem momenteel nog geen videobeelden scant, maar dat het systeem in de toekomst verder wordt uitgebreid.