De Antwerpse ondernemingsrechtbank heeft dinsdag het verzoekschrift voor een gerechtelijke reorganisatie goedgekeurd voor de Belgische Apple-verdeler Switch. Dat schrijft De Tijd woensdag en wordt bevestigd bij de rechtbank. Het bedrijf krijgt tot 1 februari bescherming tegen zijn schuldeisers, om een reorganisatie door te voeren en investeerders te zoeken.

De 'premium reseller' voor Apple-producten in België zit al enkele jaren in financiële moeilijkheden. Een van de oorzaken is de overname van concurrent Easy-M in 2016. Begin 2019 voerde het bedrijf al een efficiëntie-oefening door, waarbij sommige werknemers een andere plaats kregen binnen het bedrijf en anderen afvloeiden.

In juli diende Switch een 'verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord' in bij de ondernemingsrechtbank in Antwerpen. Die aanvraag werd dinsdag goedgekeurd, waardoor het bedrijf tot 1 februari de tijd krijgt om een reorganisatieplan op tafel te leggen.