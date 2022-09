Apple bergt plannen om de productie van zijn iPhones dit jaar te verhogen, weer op. Dat zeggen bronnen aan het financiële persagentschap Bloomberg. Een verwachte toename van de vraag naar de smartphones van het Amerikaanse technologiebedrijf zou uitgebleven zijn.

Het bedrijf zou zijn leveranciers hebben laten weten dat ze de productie van de iPhone 14 niet moeten opvoeren in de tweede jaarhelft, maar dat er net als vorig jaar ongeveer negentig miljoen toestellen gemaakt zullen worden. Dat was het oorspronkelijke doel. Wel zou de vraag naar de duurdere iPhone 14 Pro groter zijn dan de vraag naar de instapmodellen.

Apple had zijn verkoopverwachtingen in de weken voor de lancering van de iPhone 14 opgetrokken en sommige leveranciers waren al voorbereidingen aan het treffen voor een toename van zeven procent in bestellingen. Een Apple-woordvoerder wilde niet reageren op de berichten.

De grootste afzetmarkt voor smartphones in de wereld, China, zit economisch in woelig water. De Chinese smartphonemakers krijgen daar klappen door, maar er is ook een impact op de verkoop van de iPhone in het land. In de eerste drie dagen na de lancering lag de verkoop van de de iPhone 14 er elf procent lager dan die van zijn voorganger een jaar eerder, zo merkt een analist op.

Het bedrijf zou zijn leveranciers hebben laten weten dat ze de productie van de iPhone 14 niet moeten opvoeren in de tweede jaarhelft, maar dat er net als vorig jaar ongeveer negentig miljoen toestellen gemaakt zullen worden. Dat was het oorspronkelijke doel. Wel zou de vraag naar de duurdere iPhone 14 Pro groter zijn dan de vraag naar de instapmodellen.Apple had zijn verkoopverwachtingen in de weken voor de lancering van de iPhone 14 opgetrokken en sommige leveranciers waren al voorbereidingen aan het treffen voor een toename van zeven procent in bestellingen. Een Apple-woordvoerder wilde niet reageren op de berichten.De grootste afzetmarkt voor smartphones in de wereld, China, zit economisch in woelig water. De Chinese smartphonemakers krijgen daar klappen door, maar er is ook een impact op de verkoop van de iPhone in het land. In de eerste drie dagen na de lancering lag de verkoop van de de iPhone 14 er elf procent lager dan die van zijn voorganger een jaar eerder, zo merkt een analist op.