Techreus Apple heeft in 2019 voor het eerst meer polsuurwerken verkocht dan de hele Zwitserse horloge-industrie bij elkaar. Volgens schattingen gingen er wereldwijd 30,7 miljoen exemplaren van de Apple Watch over de toonbank.

Apple geeft zelf geen exacte verkoopcijfers van zijn producten, maar onderzoekers van Strategy Analytics becijferden dat het bedrijf vorig jaar bijna 31 miljoen smartwatches moet hebben verkocht. Om dat aantal in perspectief te plaatsen: alle Zwitserse uurwerkfabrikanten bij elkaar verkochten in 2019 zo'n 21 miljoen horloges.

Terwijl de verkoop van Apple Watches met 36 procent steeg (in 2018 ging het om ongeveer 22,5 miljoen exemplaren), liep de verkoop van Zwitserse uurwerken met 13 procent terug van 24,2 naar 21,1 miljoen horloges. Apple zat de Zwitserse horloge-industrie al een tijd op de hielen, maar is nu dus voor het eerst groter dan Swatch, Tissot, Tag Heuer en alle andere Zwitserse merken bij elkaar.

Lees ook: Patent toont Apples plannen voor vouwbare iPhone

Volgens Strategy Analytics is de Apple Watch vooral erg populair in Noord-Amerika, West-Europa en Azië. De marktvorser stelt verder vast dat klassieke uurwerken in trek blijven bij de wat oudere consument, maar dat jongeren de voorkeur geven aan smartwatches en activiteitentrackers.

De Apple Watch-verkopen zouden nog veel indrukwekkender kunnen zijn, als de fabrikant voor compatibiliteit met het Android-platform zou zorgen. Apples klokje is een van de weinige slimme uurwerken die uitsluitend samenwerken met een iPhone. Volgens recente cijfers van Statcounter heeft iOS van Apple wereldwijd een marktaandeel van bijna 25 procent, tegenover ruim 74 procent voor het besturingssysteem van Google.

Apple geeft zelf geen exacte verkoopcijfers van zijn producten, maar onderzoekers van Strategy Analytics becijferden dat het bedrijf vorig jaar bijna 31 miljoen smartwatches moet hebben verkocht. Om dat aantal in perspectief te plaatsen: alle Zwitserse uurwerkfabrikanten bij elkaar verkochten in 2019 zo'n 21 miljoen horloges.Terwijl de verkoop van Apple Watches met 36 procent steeg (in 2018 ging het om ongeveer 22,5 miljoen exemplaren), liep de verkoop van Zwitserse uurwerken met 13 procent terug van 24,2 naar 21,1 miljoen horloges. Apple zat de Zwitserse horloge-industrie al een tijd op de hielen, maar is nu dus voor het eerst groter dan Swatch, Tissot, Tag Heuer en alle andere Zwitserse merken bij elkaar.Volgens Strategy Analytics is de Apple Watch vooral erg populair in Noord-Amerika, West-Europa en Azië. De marktvorser stelt verder vast dat klassieke uurwerken in trek blijven bij de wat oudere consument, maar dat jongeren de voorkeur geven aan smartwatches en activiteitentrackers.De Apple Watch-verkopen zouden nog veel indrukwekkender kunnen zijn, als de fabrikant voor compatibiliteit met het Android-platform zou zorgen. Apples klokje is een van de weinige slimme uurwerken die uitsluitend samenwerken met een iPhone. Volgens recente cijfers van Statcounter heeft iOS van Apple wereldwijd een marktaandeel van bijna 25 procent, tegenover ruim 74 procent voor het besturingssysteem van Google.