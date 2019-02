Apple verliest terrein in China

Apple-topman Tim Cook had eerder al gezegd dat de smartphone-omzet was gedaald door China, maar hij noemde geen concrete cijfers. De Chinese markt kromp in dezelfde periode met bijna 10 procent. De economie draait wat stroever dan voorheen. Mede daarom kiezen mensen ervoor om hun oude telefoons wat langer te blijven gebruiken. En wanneer mensen wel een nieuwe telefoon kopen, is de prijs van de iPhones vaak te hoog voor ze.

Het Chinese Huawei vecht met Apple om de tweede plaats op de wereldmarkt, achter Samsung. In eigen land is Huawei ongenaakbaar koploper. De verkopen van het bedrijf stegen eind vorig jaar met bijna een kwart. Daarna komen de Chinese merken Oppo en Vivo. Apple is vierde in China, gevolgd door Xiaomi.