Dit jaar zal Apple miljoenen iPhones minder produceren dan oorspronkelijk was voorzien. Persbureau Bloomberg stelt dat het om minstens 3 miljoen toestellen van de types iPhone 14 en iPhone 14 Plus gaat.

De lagere productie zou volgens ingewijden vooral met een dalende vraag te maken hebben. Het bedrijf gaat nu uit van 87 miljoen apparaten dit jaar, waar eerder op de productie van zeker 90 miljoen van de nieuwste iPhones werd gerekend.

Goedkopere alternatieven

Wat het bedrijf parten speelt zijn de goedkopere alternatieven waar consumenten zich op richten. Bijkomend probleem voor Apple is een coronabesmetting in een van de fabrieken in China, waardoor de productie is verstoord.

Apple meldde zondag dat de productie van zijn hoogwaardige iPhone 14-modellen, de Pro en Pro Max, lager uitvalt dan eerder was voorzien. Het bedrijf zei echter dat de vraag naar de Pro- en Pro Max-modellen sterk bleef, zonder in te gaan op de vraag naar de iPhone 14- en 14 Plus-modellen. Eerder zette Apple een streep door plannen om de productie van zijn nieuwste iPhones op te voeren.

De lagere productie zou volgens ingewijden vooral met een dalende vraag te maken hebben. Het bedrijf gaat nu uit van 87 miljoen apparaten dit jaar, waar eerder op de productie van zeker 90 miljoen van de nieuwste iPhones werd gerekend.Wat het bedrijf parten speelt zijn de goedkopere alternatieven waar consumenten zich op richten. Bijkomend probleem voor Apple is een coronabesmetting in een van de fabrieken in China, waardoor de productie is verstoord.Apple meldde zondag dat de productie van zijn hoogwaardige iPhone 14-modellen, de Pro en Pro Max, lager uitvalt dan eerder was voorzien. Het bedrijf zei echter dat de vraag naar de Pro- en Pro Max-modellen sterk bleef, zonder in te gaan op de vraag naar de iPhone 14- en 14 Plus-modellen. Eerder zette Apple een streep door plannen om de productie van zijn nieuwste iPhones op te voeren.