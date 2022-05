Game-uitgevers worden tegenwoordig bij de vleet opgekocht door techreuzen. Denk maar aan Microsoft dat in januari Activision Blizzard inlijfde. Ook spelontwikkelaar Electronic Arts blijkt gewild, en staat onder meer op de radar van Apple.

Volgens website MacRumors is Electronic Arts naarstig op zoek naar een grote partner voor een fusie of mogelijk zelfs overname. Er zouden intussen gesprekken zijn gevoerd met verschillende partijen, waaronder Apple, Disney en Amazon. Die bedrijven willen geen commentaar geven op de aard van de gesprekken, maar van Apple is geweten dat het bedrijf veel belang hecht aan gaming. In 2019 startte het fruitmerk al met Arcade, een betaald abonnement op videogames.

Lees ook: Microsoft koopt spelontwikkelaar Activision Blizzard

De voorkeur van EA zou zijn uitgegaan naar Disney, waarmee al in maart gesprekken werden gevoerd. Inzet van Electronic Arts was een 'nauwere band' met de entertainmentgigant, dan louter licentie-afspraken, maar Disney haakte uiteindelijk af. Kort daarna mislukten definitieve afspraken met NBCUniversal. Of Apple wél nog concrete plannen heeft om EA over te nemen, is niet duidelijk.

Electronic Arts is bekend van titels als Battlefield, FIFA, The Sims en Dragon Age. Apple focust tot nu toe vooral op meer eenvoudige spelletjes, die gamers kunnen spelen op iPhone, iPad en de Apple TV-settopbox. Er gaan al langer geruchten dat het bedrijf de concurrentie wil aangaan met makers van de echte topgames voor PlayStation en Xbox. Een deal met EA zou dergelijke plannen zonder meer in een stroomversnelling kunnen brengen.

Volgens website MacRumors is Electronic Arts naarstig op zoek naar een grote partner voor een fusie of mogelijk zelfs overname. Er zouden intussen gesprekken zijn gevoerd met verschillende partijen, waaronder Apple, Disney en Amazon. Die bedrijven willen geen commentaar geven op de aard van de gesprekken, maar van Apple is geweten dat het bedrijf veel belang hecht aan gaming. In 2019 startte het fruitmerk al met Arcade, een betaald abonnement op videogames.De voorkeur van EA zou zijn uitgegaan naar Disney, waarmee al in maart gesprekken werden gevoerd. Inzet van Electronic Arts was een 'nauwere band' met de entertainmentgigant, dan louter licentie-afspraken, maar Disney haakte uiteindelijk af. Kort daarna mislukten definitieve afspraken met NBCUniversal. Of Apple wél nog concrete plannen heeft om EA over te nemen, is niet duidelijk.Electronic Arts is bekend van titels als Battlefield, FIFA, The Sims en Dragon Age. Apple focust tot nu toe vooral op meer eenvoudige spelletjes, die gamers kunnen spelen op iPhone, iPad en de Apple TV-settopbox. Er gaan al langer geruchten dat het bedrijf de concurrentie wil aangaan met makers van de echte topgames voor PlayStation en Xbox. Een deal met EA zou dergelijke plannen zonder meer in een stroomversnelling kunnen brengen.