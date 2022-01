De techgigant telt 68,7 miljard dollar (60,3 miljard euro) neer voor de door schandalen geplaagde spelontwikkelaar.

Dat maakten beide partijen dinsdag bekend. Activision Blizzard is de uitgever en ontwikkelaar van games zoals 'Call of Duty', 'World of Warcraft', 'Overwatch', 'Diablo' en 'Candy Crush'. Microsoft is bereid om 95 dollar te betalen per aandeel van het beursgenoteerde bedrijf.

Het volledige bedrijf wordt daarmee onderdeel van Microsofts gaming divisie, die ook de Xbox consoles en daarbij horende diensten beheert. Het lijkt erop dat met de deal de games van Activision Blizzard ook zullen worden toegevoegd aan de Xbox Game Pass en PC Game Pass, de gamestreamingdiensten van Microsoft.

Volgens Microsoft zelf wordt het met deze overname het derde grootste gamebedrijf ter wereld, na Tencent en Sony. De techgigant kocht eind 2020 ook al spelontwikkelaar Bethesda op, de maker van onder meer Doom, Fallout en The Elder Scrolls.

Nieuw bazen

De overname komt voor Activison Blizzard na maanden van kritiek en schandalen. Binnen het bedrijf zouden verregaande vormen van seksisme en discriminatie gedoogd worden. Onder meer enkele Amerikaanse overheidsdiensten startten daarom onderzoeken naar de werkcultuur bij het bedrijf. Bij een rechtszaak eind vorig jaar schikte Activision Blizzard al voor 18 miljoen dollar met de Amerikaanse federale vakbondsdienst. Het bedrijf heeft het voorbije jaar dan ook al tientallen werknemers ontslagen, en bij protestacties werd ook meermaals het ontslag geëist van CEO Bobby Kotick (zelf meermaals beticht van ongepast gedrag), die alles jarenlang zou hebben laten betijen.

Die Bobby Kotick zou nu echter aanblijven als CEO, zij het als ondergeschikte van Phil Spencer, die bij Microsoft aan het hoofd staat van de gamingdivisie. 'Als bedrijf zet Microsoft erg in op inclusie in elke aspect van gaming, zowel bij werknemers als spelers', aldus Spencer. Verwacht wordt dat de overname eind 2023 zal worden afgerond.

