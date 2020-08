De weigering van Apple om de gamingdiensten van Microsoft en Facebook aan te bieden, kan een trigger worden om concurrentieverstoring door Apple in Europa te onderzoeken.

Apple weigerde recent de gaming app van Facebook. Volgens Facebook was ze enkel toegelaten als streamingdienst, maar niet als iets waarmee gebruikers games kunnen spelen. Microsoft, dat haar game streamingdienst Project xCloud lanceert, wordt dan weer geweigerd omdat Apple elk spel individueel wil kunnen beoordelen.

Maar die houding trekt ook de aandacht van Europa, dat momenteel vier onderzoeken heeft lopen naar Apple, drie daarvan gaan over de App Store en de beperkingen die Apple oplegt, onder meer omdat ontwikkelaars verplicht zijn het in-app aankoopsysteem van Apple te gebruiken. Daarbij passeert Apple ook langs de kassa als er inkomsten uit worden gegenereerd.

"De Commissie is zich bewust van de bezorgdheden rond de regels van Apple's App Store." Aldus een woordvoerder van de Europese Commissie tegenover Reuters. Al geeft het zelf geen verdere details.

Naar aanleiding van de weigering zei Microsoft dat Apple minder streng is voor niet-gaming apps. Apple van zijn kant zegt dat het sommige zaken wel toelaat, zoals PlayStation Remote en SteamLink, en dat het de regels toepast op alle apps op klanten te beschermen.

Het is niet de eerste keer dat Apple's App Store beleid onder vuur ligt. Het bedrijf schermt haar winkel sterk af tegen inhoud die mogelijk ongepast is voor bijvoorbeeld minderjarigen. Maar ook dat het bedrijf een stevig deel van de inkomsten opstrijkt bij digitale abonnementen, zoals kranten of in dit geval game streamingdiensten, zijn voor aanbieders vaak een doorn in het oog.

Apple weigerde recent de gaming app van Facebook. Volgens Facebook was ze enkel toegelaten als streamingdienst, maar niet als iets waarmee gebruikers games kunnen spelen. Microsoft, dat haar game streamingdienst Project xCloud lanceert, wordt dan weer geweigerd omdat Apple elk spel individueel wil kunnen beoordelen.Maar die houding trekt ook de aandacht van Europa, dat momenteel vier onderzoeken heeft lopen naar Apple, drie daarvan gaan over de App Store en de beperkingen die Apple oplegt, onder meer omdat ontwikkelaars verplicht zijn het in-app aankoopsysteem van Apple te gebruiken. Daarbij passeert Apple ook langs de kassa als er inkomsten uit worden gegenereerd."De Commissie is zich bewust van de bezorgdheden rond de regels van Apple's App Store." Aldus een woordvoerder van de Europese Commissie tegenover Reuters. Al geeft het zelf geen verdere details.Naar aanleiding van de weigering zei Microsoft dat Apple minder streng is voor niet-gaming apps. Apple van zijn kant zegt dat het sommige zaken wel toelaat, zoals PlayStation Remote en SteamLink, en dat het de regels toepast op alle apps op klanten te beschermen.Het is niet de eerste keer dat Apple's App Store beleid onder vuur ligt. Het bedrijf schermt haar winkel sterk af tegen inhoud die mogelijk ongepast is voor bijvoorbeeld minderjarigen. Maar ook dat het bedrijf een stevig deel van de inkomsten opstrijkt bij digitale abonnementen, zoals kranten of in dit geval game streamingdiensten, zijn voor aanbieders vaak een doorn in het oog.