De Marssonde van de Verenigde Arabische Emiraten heeft tijdens zijn reis naar Mars de eerste foto van de rode planeet naar de aarde gezonden. De voornaamste leider van de Emiraten en emir van Dubai, sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum, postte de foto op Twitter.

De sonde al-Amal (Hoop) werd maandag vanaf de Japanse ruimtebasis Tanegashima gelanceerd. Zijn missie is om twee jaar lang het weer op Mars in kaart te brengen en te onderzoeken waarom waterstof en zuurstof verdwijnen uit de dunne dampkring van de planeet. De gassen vliegen de ruimte in, waardoor Mars geen kans meer heeft op leven zoals op aarde.

Witte stip

'We kregen de eerste blik van de sonde Hoop op zijn bestemming Mars, nu het ruimtevaartuig een miljoen kilometer in de ruimte heeft afgelegd. Voorbij de hemel beginnen onze dromen', stuurde sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum via een tweet de wereld in. Mars is op de foto te zien als een witte stip.

De missie moet de Emiraten op de kaart zetten als land van wetenschap en technologie. Dat zou een inkomstenbron kunnen worden wanneer de olie opraakt. De Verenigde Arabische Emiraten hebben sinds 2014 een eigen ruimtevaartorganisatie.

De Arabische sonde is niet de enige die onderweg is naar Mars. Afgelopen donderdag lanceerde China ook een onbemand ruimtevaartuig, dat een karretje op Mars gaat neerzetten. Dat moet sporen van leven vinden en het oppervlak en de bodem van de planeet in kaart brengen.

