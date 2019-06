Het Zaventemse bedrijf Asco, dat sinds afgelopen vrijdag slachtoffer is van een cyberaanval op zijn servers, heeft de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor de circa 1.000 werknemers verlengd tot vrijdag. Ook de weekendploeg wordt niet verwacht. Dat meldt vakbondssecretaris Jan Baetens (ACV-Metea).

Het bedrijf, dat vliegtuigonderdelen fabriceert en naast Zaventem ook vestigingen heeft in de VS, Duitsland en Canada, legde omwille van ransomware wereldwijd zijn activiteiten stil. Oorspronkelijk gold dit slechts tot en met woensdag, maar de de tijdelijke werkloosheid is nu verlengd tot het einde van de week.

Asco zei dinsdagavond dat het dat het de cyberaanval op haar servers zeer ernstig neemt en "alle mogelijke stappen onderneemt om het incident zo snel mogelijk af te handelen". Het doet hierbij onder meer een beroep op externe IT-experten. Ook werden alle relevante autoriteiten en politiediensten verwittigd.