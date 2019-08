Astrid gaat opnieuw in zee met het consortium Airbus-Proximus voor de ondersteuning en het onderhoud van het netwerk van de hulpdiensten. Na technische problemen vorig jaar en begin dit jaar belooft de partner een betere samenwerking.

Astrid, het netwerk van de hulpdiensten, gaat al twee decennia in zee met het consortium Airbus-Proximus en dat contract werd in juli verlengd voor een periode van zeven jaar. De waarde van dat contract bedraagt twintig miljoen euro per jaar, of 140 miljoen euro in totaal.

Voor dat bedrag zorgt Airbus-Proximus onder meer voor het end-to-end radiocommunicatienetwerk Tetra, de geïntegreerde ICT-platformen en de CAD-toepassingen (Computer Aided Dispatching). Het gaat om operationele ondersteuning en preventieve en evolutieve onderhoudsdiensten, alsook het herstel en aanpassing van hard- en software.

Dat Airbus-Proximus de aanbesteding wint is geen verrassing gezien het duo al jaren de vaste partner is. Toch zat er recent nog een haar in de boter. Door problemen met de vernieuwing van de CAD-software onstonden er problemen met het aannemen van oproepen, vielen werkstations enkele minuten uit of kon de dichtsbijzijnde ambulance niet berekend worden.

De migraties naar het nieuwe systeem werden stopgezet en Astrid stelde op 28 januari het consortium Airbus/Proximus in gebreke. Astrid laat aan Data News weten dat de situatie intussen is verbeterd.

"De voorbije maanden heeft het consortium inspanningen geleverd waardoor de implementatie van de midlife-upgrade in de noodcentrales substantieel verbeterd is. In het nieuwe onderhoudscontract zijn de actieplannen hiervoor ook opgenomen om de noodcentrale nog verder te optimaliseren." Aldus Astrid in een reactie. Daarnaast wordt de vernieuwing aangegrepen om de samenwerking tussen Astrid en haar partner te versterken om zo de eindgebruiker (de hulpdiensten) beter te bedienen.