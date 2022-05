Taiwanese hardwarefabrikant AsusTek ziet de vraag naar grafische kaarten door coindelvers dalen. Dat is goed nieuws voor gamers, want het zou betekenen dat de kaarten terug betaalbaar worden.

Het bedrijf zegt dat bij de voorstelling van zijn kwartaalcijfers. AsusTek, dat u misschien vooral kent van de Asus laptops, zegt dat er minder vraag is naar GPU's omdat de crypto-industrie gevoelig is geworden voor kritiek over de energieconsumptie van de sector. Delvers zouden overschakelen van 'proof-of-work' (waarbij je veel energie gebruikt om wiskundige puzzels op te lossen) naar andere systemen om nieuwe coins op te halen, zoals 'proof-of-stake' (waarbij je eigen coins inzet om anderen te verifiëren) en 'proof-of-space' (waarbij je opslagplaats inzet).

Door die verminderde vraag van delvers, zijn ook de prijzen van grafische kaarten aan het stabiliseren, zegt S.Y. Hsu, co-CEO van AsusTek. Hij hoopt dat daarmee ook de verkoop van gaming laptops terug aantrekt. Dat lijkt ook nodig, want het bedrijf verwacht dat de pc-markt terug zal gaan naar zijn traject van voor Covid. Toen tijdens de pandemie meer mensen moesten thuiswerken, is die markt korte tijd opgeleefd, maar daarvoor zat ze vast in een aanhoudende zachte daling. Asus verwacht voor het volgende kwartaal alvast dat verkoop van pc's en componenten met tien tot 15 procent zal dalen jaar-op-jaar.

Lees ook: Cryptomunten blijven dalen na crash stablecoin

Het bedrijf zegt dat bij de voorstelling van zijn kwartaalcijfers. AsusTek, dat u misschien vooral kent van de Asus laptops, zegt dat er minder vraag is naar GPU's omdat de crypto-industrie gevoelig is geworden voor kritiek over de energieconsumptie van de sector. Delvers zouden overschakelen van 'proof-of-work' (waarbij je veel energie gebruikt om wiskundige puzzels op te lossen) naar andere systemen om nieuwe coins op te halen, zoals 'proof-of-stake' (waarbij je eigen coins inzet om anderen te verifiëren) en 'proof-of-space' (waarbij je opslagplaats inzet). Door die verminderde vraag van delvers, zijn ook de prijzen van grafische kaarten aan het stabiliseren, zegt S.Y. Hsu, co-CEO van AsusTek. Hij hoopt dat daarmee ook de verkoop van gaming laptops terug aantrekt. Dat lijkt ook nodig, want het bedrijf verwacht dat de pc-markt terug zal gaan naar zijn traject van voor Covid. Toen tijdens de pandemie meer mensen moesten thuiswerken, is die markt korte tijd opgeleefd, maar daarvoor zat ze vast in een aanhoudende zachte daling. Asus verwacht voor het volgende kwartaal alvast dat verkoop van pc's en componenten met tien tot 15 procent zal dalen jaar-op-jaar.