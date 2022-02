Atos kondigt de BullSequana XH3000 aan, de nieuwe exascale-class supercomputer van het bedrijf. Dit hybride computingplatform moet topwetenschappers in staat stellen om onderzoek te doen naar onder meer klimaatverandering, nieuwe medicijnen en genomica.

De BullSequana XH3000 wordt aangedreven door de recentste CPU- en GPU-processor- en accelerator-architecturen van AMD, Intel, Nvidia en de European microprocessor van SiPearl. Door de enorme rekencapaciteit maakt de supercomputer de weg vrij voor grootschalige, snellere en meer efficiënte wetenschappelijke simulaties. Dankzij de OpenSequana-architectuur is de machine bovendien volledig compatibel met de nieuwste technologie.

'Van cruciaal belang'

De supercomputer is ontworpen en gebouwd in de Europese productiefaciliteit van Atos in Angers, Frankrijk. Als Europese aanbieder van supercomputing kan Atos naar eigen zeggen waarborgen dat kritische kennis op het gebied van High Performance Computing uitsluitend in Europa ontwikkeld en toegepast wordt. 'Voor overheden, publieke organisaties en bedrijven is dat van cruciaal belang om de integriteit van data onder alle omstandigheden te kunnen waarborgen', klinkt het.

De BullSequana XH3000 is naar verwachting verkrijgbaar vanaf het vierde kwartaal van 2022.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

