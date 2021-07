Het bedrijf achter de populaire geluidsbewerker zegt dat het slecht heeft gecommuniceerd.

Begin deze maand kreeg het bedrijf achter Audacity, een van de populairste openbron geluidsbewerkers ter wereld, het aan de stok met een deel van zijn gebruikers. Het programma is recent overgenomen door Muse Group en dat bedrijf heeft allerlei plannen voor de software. Daar hoorde ook een nieuwe gebruiksvoorwaarden bij, met enkele vreemde regels. Zo zou de app niet langer bruikbaar zijn voor mensen onder de 13 jaar oud, en werden verzamelde gebruiksgegevens af en toe gedeeld met het hoofdkantoor in Rusland.

Die 'privacy policy' is nu aangepast en voorzien van een verontschuldiging op Github. Muse Group geeft aan dat zijn uit legalees opgetrokken voorwaarden verkeerd begrepen werden, en dat de goede intenties van het bedrijf kunnen worden afgeleid uit de bron van de software zelf.

In de update benadrukt het bedrijf dat het geen persoonlijke data verzamelt, en dat gegevens waaruit toch iemands identiteit kan worden afgeleid, zoals het IP-adres dat wordt doorgegeven bij het checken voor een update, niet wordt opgeslagen. Er zullen ook geen extra gegevens zullen worden verzameld voor politie- of overheidsdoeleinden. Ook het advies dat kinderen Audacity niet mogen gebruiken verdwijnt. Dat stond er vermoedelijk in omdat kinderen bij wet geen toestemming kunnen geven voor het bijhouden van hun gegevens in de EU of de VS. Muse zegt nu dat het na contact met zijn advocaten tot de conclusie is gekomen dat die regel niet meer nodig is. Het zou dus niet genoeg gegevens verzamelen en bijhouden om in het vaarwater van deze wetgeving te komen, wat op zich een goed teken is.

Voor de modale gebruiker die bang was dat Audacity na de overname ineens spyware was geworden, zal dit waarschijnlijk troost genoeg zijn. Als openbronprogramma heeft Audacity echter niet alleen een vokale gebruikersgroep, maar ook een reeks vrijwillige programmeurs die aan de broncode bijdragen. Ook die wist Muse Group al tegen zich in het harnas te jagen, dus da's het volgende brandje dat het bedrijf kan gaan blussen.

