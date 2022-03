Facebook heeft bewust frauduleuze advertenties toegelaten waarin celebrities zonder hun medeweten worden opgevoerd om scams te promoten. Dat zegt de Australische consumentenautoriteit in een nieuwe aanklacht.

Eerder werd Meta, het moederbedrijf van Facebook, ook al aangeklaagd door bekende Nederlanders die zichzelf zagen opgevoerd in frauduleuze advertenties, waar ze dus zelf niets mee te maken hadden. Nu trekt ook de Australische consumentenorganisatie, de Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) in eigen land naar de rechter. Het gaat voornamelijk om advertenties die de beeltenis van een celebrity zonder diens medeweten gebruiken om bijvoorbeeld cryptomunten of regelrechte scams aan te prijzen. Ze gebruiken volgens de regulator het algoritme van Facebook om zich op kwetsbare consumenten te richten. 'De kern van onze zaak is dat Meta verantwoordelijk is voor deze advertenties omdat het ze publiceert op zijn platform', schrijft Rod Sims, voorzitter van de regulator in een mededeling. In deze advertenties werden onder meer de beeltenissen van Mike Baird, premier van de regio New South Wales, tv-presentator David Koch en ondernemer Dick Smith gebruikt. In de aanklacht geeft de ACCC aan dat Meta de advertenties bewust toeliet en ze niet tegenhield na klachten van de celebrities zelf. Vorige maand legde ook de Australische miljardair Andrew Forrest al een aanklacht neer tegen Meta voor het gebruik van zijn beeltenis in advertenties. De scamreclame is echter wijdverbreid. In Belgie zagen BV's zoals Eddy Planckaert hun beeltenis misbruikt, terwijl in Nederland een reeks bekenden al in 2019 naar de rechtbank stapten om de ads een halt toe te roepen.