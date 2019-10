Facebook kan iets doen om nepadvertenties tegen te gaan waarin bekende Nederlanders bitcoin-producten aanprijzen, maar doet dat niet. Dat zei mediaondernemer John de Mol in de rechtbank van Amsterdam.

De Mol spant een kort geding aan tegen Facebook. Zo wil hij een einde wil maken aan valse advertenties met zijn naam en foto. Die advertenties, waarvan ook varianten circuleren met namen en foto's van bekende Vlamingen, beloven spectaculaire winsten door te investeren in cryptomunten, maar komen in praktijk neer op oplichting.

Beide partijen stonden maandag opnieuw tegenover elkaar omdat het niet is gelukt er samen uit te komen, zoals na een eerdere zitting in juni werd gepoogd. De Mol was dit keer zelf op de rechtbank aanwezig.

Hij zei dat hij met deze zaak wil tegengaan dat er nog meer mensen gedupeerd raken. "Ik ben een BN'er tegen wil en dank. In het verleden is ongelofelijk veel onzin over mij geschreven en daar heb ik nooit iets tegen gedaan omdat het alleen mijzelf betreft. In dit geval treft het onschuldige mensen die geloven dat ik ze aanbeveel ergens in te investeren. Ik vind echt dat daar iets aan gedaan moet worden en daar kan ook iets aan gedaan worden, maar ze willen niet."

Facebook kent de problematiek zeer goed. Begin dit jaar schikte het bedrijf al een gelijkaardige zaak in het Verenigd Koninkrijk waar het gezicht van een presentator werd misbruikt voor gelijkaardige advertenties.

Ook in België duiken dergelijke advertenties regelmatig op. Onder meer de naam en foto van Eddy Planckaert, Philippe Geubels en Kanaal-Z presentator Stijn Wuyts werden hiervoor gebruikt. Sommige lezers lieten weten dat als ze de advertenties als frauduleus aanduiden, ze soms de melding kregen dat de advertentie geen regels overtreedt.