Australië is van plan om Google en Facebook te laten betalen voor het nieuws dat ze delen via hun platformen.

De beslissing komt er nadat het land in 2019 een onderzoek uitvoerde waaruit nu blijkt dat Google en Facebook lokale media en de advertentiemarkt hebben verstoord waardoor het voor uitgevers moeilijker is geworden om geld te verdienen aan hun materiaal.

Het aanvankelijk plan was een vrijwillige code of conduct waarbij er geld van de sociale netwerken naar uitgevers gaat. Maar die opzet boekte weinig succes, vooral rond het luik van de betalingen. De bedoeling is nu dat er tegen juli een wetgeving komt.

De Australische minister van Financiën Josh Frydenberg zegt dat het niet de bedoeling is om traditionele media te beschermen tegen digitale disruptie, maar wel om er voor te zorgen dat er een gelijk speelveld komt waar marktdominantie niet wordt misbruikt.

Australië is niet het enige land dat worstelt met de verhoudingen tussen nieuwsuitgevers en digitale reuzen. Vorige week nog dwong de Franse regulator Google nog op opnieuw te onderhandelen met de Franse mediasector over hoeveel het bedrijf moet betalen om stukjes van artikels te laten verschijnen in Google News.

