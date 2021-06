Wie in Australië naar porno wil kijken, moet binnenkort zeer waarschijnlijk zichzelf identificeren. Zo wil het land voorkomen dat kinderen ongepaste beelden zien.

De plannen van het land komen er op neer dat het bestaande digitale identity program wordt uitgebreid naar online leeftijdsverificatie voor het bekijken van porno en het gebruiken van goksites. Ze volgen op een onderzoek rond leeftijdsverificatie dat in februari werd afgerond en met zes aanbevelingen komt.

Volgens ZDNet heeft de overheid nu besloten om het lokale agentschap voor digitale transformatie werk te laten maken van een systeem waarbij de leeftijdscontrole op sites van derde partijen kan worden ingevoerd.

'Hoewel er geen eenvoudige oplossingen zijn voor online veiligheid, zijn technologieën zoals leeftijdsverificatie, leeftijdszekerheid en leeftijdsvoorspelling snel aan het ontwikkelen. Als ze worden gebruikt in combinatie met filters en andere proactieve instellingen dan kunnen ze een rol spelen in het beperken van het blootstellen van schadelijke inhoud aan kinderen,' klinkt het bij de Australische overheid.

Gezichtsherkenning

Het is niet de eerste keer dat Australië nadenkt over dergelijke privacy-invasieve maatregelen. Eind 2019 lag er al een voorstel op tafel om gezichtsherkenning in te zetten vooraleer mensen naar porno mochten kijken.

De regering benadrukt dat een digitale identiteit een waardevolle tool is voor het controleren van iemands leeftijd. Het zegt dat het jonge mensen wil beschermen, maar ook de privacy van mensen in een digitale omgeving wil beschermen.

Haalbaar?

De vraag blijft echter hoe realistisch de ambities van de regering zijn. Dergelijke leeftijdscontrole zal misschien nut hebben bij commerciële pornosites. Maar in praktijk circuleert er evenzeer erotische materiaal op sites die niet als hoofddoel pornografie hebben.

Ook op pakweg Twitter en andere sociale media is er vandaag met een beetje zoekwerk heel wat erotisch beeldmateriaal te vinden. Om nog maar te zwijgen van beeldmateriaal dat in een privécontext wordt rondgestuurd, al dan niet gewenst of met toestemming. Zo'n leeftijdscontrole efficiënt invoeren zou dus de facto ook betekenen dat je als Australiër je bijna overal moet identificeren online.

