In Australië ligt een opmerkelijk voorstel op tafel. Om te voorkomen dat minderjarigen online naar porno kijken, moeten volwassenen die dat willen doen zich identificeren met gezichtsherkenning.

Het idee komt volgens ZDNet van het Australische Department of Home Affairs. Dat stelt voor om de zogenaamde Face Verification Service in te zetten om na te gaan of iemand al dan niet meerderjarig is bij het bezoek aan een website met erotisch materiaal. Face Verification Service is een tool van de overheid die gezichten vergelijkt met beelden uit een databank van identificatiedocumenten.

Zo'n aanpak moet voorkomen dat jongeren het systeem proberen te omzeilen door bijvoorbeeld het rijbewijs van hun ouders te gebruiken. Het debat over dergelijke controle woedt al een tijdje in Australië. Religieuze groepen zijn er gevoelig voor dat minderjarigen vlot pornografisch materiaal vinden. Burgerrechtenorganisaties waarschuwen dan weer voor de privacy van volwassen kijkers en de veiligheid van zo'n systeem.

Het voorstel komt toevallig net een week nadat in het Verenigd Koninkrijk de zogenaamde pornopas is afgevoerd. Daar was het de bedoeling dat meerderjarigen hun leeftijd zouden laten controleren met een speciale pas, of andere identificatiemiddelen. Maar dat plan werd na menig uitstel geschrapt.

Los van de technische uitwerking is het bovendien twijfelachtig dat een leeftijdscontrole minderjarigen kan weghouden van pornografie. De sector in kwestie kreunt al jaren onder piraterij, wat wil zeggen dat hun materiaal vlot te vinden is buiten de 'traditionele' websites. Bovendien is het vandaag ook makkelijk om dergelijke content te vinden via niet-pornografische sites zoals Reddit, en zelfs via social mediakanalen zoals Twitter.